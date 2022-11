Verstappen: Walgelijk hoe mensen naar mij uithaalden na Brazilië

In de laatste ronde van de Braziliaanse Grand Prix weigerde Max Verstappen in te gaan op het verzoek van Red Bull om de zesde positie terug te geven aan teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan, die eerder in de race de Nederlander liet passeren nadat het team hem beloofd had dat hij de plek van retour zou krijgen als Verstappen niet verder naar voren zou komen, is met Charles Leclerc in gevecht voor de tweede plek in het kampioenschap. “Ik heb het al een keer gezegd. Vraag het me niet nog eens, oké? Is dat duidelijk? Ik heb mijn redenen gegeven en sta daar nog steeds achter”, liet Verstappen geïrriteerd over de boordradio weten. “Dit laat zien wie hij echt is”, reageerde Perez gepikeerd tijdens de uitloopronde.

“Het ging niet om de positie”, antwoordt Verstappen donderdag op de vraag of hij de zesde plek zo belangrijk vond dat hij deze niet wilde afstaan. “Of het nu de eerste, tweede, zesde, zevende of tiende plek was, daar ging het niet om. Het ging over iets wat eerder in het seizoen is gebeurd. Ik heb dat in Mexico al uitgelegd aan het team. Het team begreep het en was ermee akkoord. In Brazilië dacht ik dat we gewoon weer voor het best mogelijke resultaat zouden gaan. Maar er was wat miscommunicatie op zaterdag en zondag. Er was mij niets verteld over dat we mogelijk van positie gingen wisselen. Pas in de laatste ronde kwam het over de radio ter sprake. Ze hadden mijn reactie echter kunnen weten op basis van wat ik een week eerder had gezegd.”

Kort de race op Interlagos hadden de twee rijders een gesprek met teambaas Christian Horner. Volgens Verstappen is de lucht geklaard. “We hebben een goed gesprek gehad en alles op tafel gelegd. Het is allemaal uitgesproken. Achteraf bekeken had dat gesprek eerder moeten plaatsvinden”, aldus de Limburger. Verstappen denkt dat hem een hoop ellende bespaard was gebleven als er voorafgaand aan het weekend nog eens over het wisselen van plek was gesproken. Hij baalt ervan dat na Brazilië het beeld van hem is ontstaan dat hij geen goede teamplayer is. “Ik ben nooit een slechte teamgenoot voor iemand geweest. Ik stel me altijd hulpvaardig op. Het team weet dat ook van me. Ik zet het team altijd op de eerste plaats, want het gaat in deze sport uiteindelijk om een teamprestatie die geleverd moet worden. Ik denk dat we hiervan geleerd hebben dat we iets meer open naar elkaar moeten zijn en beter met elkaar moeten communiceren.”

Naar verluidt had het negeren van de teamorder te maken met Perez’ crash aan het einde van de kwalificatie in Monaco. “Ik ga niet in detail treden”, antwoordt Verstappen op de vraag van Motorsport.com wat er zich eerder in het seizoen dan precies had afgespeeld. “Dit zal tussen mij en het team blijven. Maar het is gewoon teleurstellend dat mensen direct zoveel negatieve dingen over je schrijven terwijl ze niet over alle feiten beschikken. Ik weet niet waarom dit is. Maar zo lever je wel een bijdrage aan alle problemen die op sociale media spelen.”

Verstappen vindt bedreigingen aan adres familie 'belachelijk'

Wat er sinds de Braziliaanse Grand Prix allemaal over hem gezegd en geschreven is, noemt Verstappen ‘belachelijk’. “Na de race zag ik er heel slecht uit in de media. Ze hadden niet het volledige beeld, maar dat ze me meteen zo door het slijk haalden, is vrij belachelijk, als ik eerlijk ben. Want zij weten niet hoe ik in het team werk en wat het team aan mij waardeert. Ik heb echt walgelijke dingen gelezen. Maar wat mij nog meer stoort, is dat ook mijn familie erop werd aangevallen. Er waren bedreigingen aan het adres van mijn zusje, moeder, vriendin en vader. Dat gaat mij veel te ver, als je niet eens de feiten kent en niet weet wat er zich werkelijk heeft afgespeeld. Dat moet echt ophouden. Als je een probleem met me hebt, dan is dat prima, maar betrek mijn familie er niet bij want dat is gewoon onacceptabel.” Volgens Verstappen hebben de bedreigingen hem niet onberoerd gelaten. “Als je een berichtje krijgt van je zusje dat het echt uit de hand loopt en je er iets aan moet doen, dan raakt mij dat zeker. Je mag mijn familie niet aanvallen.”

Verstappen heeft zelf een streep gezet onder de gebeurtenissen in Brazilië. “We laten het achter ons en ik heb eerlijk gezegd een heel goede relatie met Checo. Maar ik begrijp gewoon niet dat mensen mij meteen zo aanvallen, terwijl ze niet eens het volledige plaatje kennen. Ik hoop dat op een dag iedereen begrijpt wat er gaande was. Want er hebben zich zo veel mensen onacceptabel gedragen. Ook in de paddock. Het waren ook niet alleen de fans. Wat veel mensen over mij schreven was ronduit belachelijk.”

Perez en Leclerc staan bij het ingaan van het laatste weekend van het Formule 1-seizoen 2022 op een gelijk puntenaantal: 290 stuks. Verstappen geeft aan dat het team in Abu Dhabi op zijn hulp kan rekenen bij het veiligstellen van de tweede plek in het rijderskampioenschap: “Ik kijk ernaar uit om het gevecht te zien. We zijn als team nog nooit eerste en tweede geworden in het kampioenschap, dus het zou fantastisch zijn als we dat voor elkaar kunnen krijgen. Als de mogelijkheid zich aandient, dan zullen we als team zeker helpen.”

