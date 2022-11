Geen deuk in samenwerking Verstappen en Perez? "Alles uitgesproken"

Tijdens de mediadag in Abu Dhabi gaat het op het Yas Marina Island nog vooral over de gebeurtenissen in Sao Paulo een kleine week geleden. In de persconferentie werd Max Verstappen geacht tekst en uitleg te geven en ook in de Nederlandse mediasessie stond de nasleep van Brazilië centraal. "Het gaat niet zozeer om mij, maar meer om mijn familie. Daar heb ik mij enorm aan geërgerd. Het gaat ook over wat bepaalde mensen durven te schrijven. Als ze een probleem met mij hebben, dan is het prima. Maar als je dan mijn familie gaat aanvallen, dat vind ik veel te ver gaan."

Verstappen heeft zich ook geërgerd aan berichtgeving waarin hij als een slechte teamgenoot is weggezet. "Het slaat nergens op dat ik word neergezet alsof ik geen teamplayer ben en nergens naar om zou kijken binnen het team. En dat terwijl ik altijd goed naar mijn teamgenoten en het team ben geweest. Ik sta altijd open om te helpen." Dat laatste is ook het geval in Abu Dhabi, al is de vraag in hoeverre hij Perez kan helpen. Doordat beide mannen in de strijd om P2 hetzelfde aantal punten hebben, is de slotrace een direct duel en moet Perez simpelweg voor Charles Leclerc eindigen. "Dat is natuurlijk wel altijd het doel, maar je weet maar nooit. Als ik kan helpen, in wat voor zin dan ook, dan ga ik dat natuurlijk doen."

Redenen intern gegeven in Mexico, ongelukkige communicatie Red Bull

Na de Grand Prix van Brazilië is er door Verstappen, Horner, Marko en Perez gesproken. "We hebben aan tafel gezeten. Dat is veel beter dan aan de telefoon hangen. Het team wist wat mijn problemen waren en uiteindelijk hebben ze dat fout aangepakt naar mij toe in Brazilië. We hadden dat met zijn vieren sneller moeten oplossen." Dat laatste is de crux. Het gesprek in Mexico was een gesprek zonder Perez erbij. Daarnaast laat Verstappen over de reden (die Red Bull niet gaat geven, maar waarbij alles wijst op Monaco) optekenen: "Ik denk dat zij zich niet gerealiseerd hebben hoeveel impact het had op mij."

In het statement dat Red Bull donderdag heeft rondgestuurd steekt het team de hand in eigen boezem. Red Bull zegt dat de reden van Verstappen is geaccepteerd en dat het team in de communicatie fouten heeft gemaakt. Concreet wordt daarmee bedoeld dat Verstappen door de gebrekkige communicatie voor een miljoenenpubliek voor het blok is gezet met de boordradio. "Absoluut, daar hebben we het ook over gehad. Dat hadden we beter moeten aanpakken. Iedereen denkt dat ik wat fout heb gedaan, terwijl ik altijd heel duidelijk heb aangegeven waar ik mee zat en waarom ik het niet zou doen. Alleen dat hadden we veel eerder moeten uitpraten met elkaar."

Herhaling van Abu Dhabi 2021 nog mogelijk? "Geen probleem meer"

Toen Red Bull vandaag de gebruikelijke teamfoto schoot in de pitstraat, ging het er tussen Verstappen en Perez weer amicaal aan toe. Eerstgenoemde denkt dan ook niet dat de onderlinge relatie een deuk heeft opgelopen. "Nee, ik heb totaal geen problemen met Checo. We hebben alles uitgesproken en dat was heel belangrijk. Daardoor kunnen we er nu weer vol tegenaan en proberen eerste en tweede te worden in het kampioenschap", reageert hij op een vraag van Motorsport.com.

Gevraagd of er iets veranderd is ten opzichte van Abu Dhabi vorig jaar, toen Perez enorm fel tegen Lewis Hamilton verdedigde om Verstappen te helpen, luidt de reactie: "Nee, uiteindelijk niet." Zelf maakt hij zich niet zozeer druk om de onderlinge relatie, maar wel over online haat. "Ik vind sowieso dat er meer nadelen aan sociale media zitten dan voordelen." Gevraagd of volledig van sociale media gaan een optie is, lacht de Limburger: "Nou, ik doe het sowieso niet zelf en dat is misschien maar beter ook."

