Red Bull reageert op incident in Brazilië: "Redenatie Max Verstappen helder"

In de slotronde van de Grand Prix van Brazilië werd Max Verstappen gevraagd om zijn positie terug te geven aan teamgenoot Sergio Perez. Kort daarvoor waren beide heren van plek gewisseld, zodat de regerend wereldkampioen jacht kon maken op Fernando Alonso en Charles Leclerc. Laatstgenoemde is de tegenstander van Checo voor P2 in het kampioenschap en dus wilde het team punten afsnoepen van de Monegask. Dit plannetje mislukte. Verstappen kreeg in de slotronde de opdracht de zesde stek terug te geven, maar weigerde furieus: "Dit vragen jullie niet van mij. Ik heb dit duidelijk gemaakt. Is dat helder?", riep de Nederlander op de boordradio. Teamgenoot Perez was op zijn beurt ook niet blij: "Dit laat zien wie hij werkelijk is."

Na afloop van de race gingen Verstappen, Perez en de teamleiding van Red Bull met elkaar in gesprek, maar op social media ging het al helemaal los. Verstappen kreeg veel kritiek te verduren en werd hard aangepakt. Ook Red Bull kreeg er als team flink van langs. Inmiddels heeft de formatie gereageerd en betreurt het de manier waarop de Formule 1-coureurs zijn aangepakt. "Als team hebben we in Brazilië fouten gemaakt", opent het statement van Red Bull. "Wij hielden geen rekening met de situatie die zich afspeelde in de laatste ronde. Voorafgaand aan de race hebben we ook geen plan opgesteld voor een dergelijk scenario. Max kreeg pas in de laatste bocht het verzoek om de positie terug te geven, zonder dat alle benodigde informatie was doorgegeven. Dit bracht Max, die altijd een open en eerlijke teamspeler is geweest, in een benauwde situatie. Er was weinig tijd om te reageren. Dat was niet onze bedoeling."

Kort na de race trok Red Bull zich terug om over het incident te praten. "Max sprak na de race open en eerlijk, waardoor beide coureurs de kans kregen om eventuele problemen op te lossen", vervolgt het bericht. "Het team kan zich vinden in de redenatie van Max. Het gesprek was privé en blijft dat ook. Het blijft binnen het team en er wordt verder niets meer over gezegd." Red Bull veroordeelt alle haat op de sociale media. "De gebeurtenissen aldaar zijn onacceptabel. Het beledigende gedrag richting Max, Checo, het team en de families is schokkend. Het is helaas iets waar we vaker mee te maken krijgen in onze sport. Daar is geen plaats voor in de racerij of überhaupt in de maatschappij. Dat moet beter. Het is een sport die om racen draait. Doodsbedreigingen, haatmail en andere vervelende opmerkingen naar familieleden zijn betreurenswaardig. Wij vinden inclusie belangrijk en willen een veilige ruimte voor iedereen om in te werken en dat iedereen van onze sport kan genieten. Dit gedrag moet stoppen."

Video: Max Verstappen negeert teamorders van Red Bull