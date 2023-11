Max Verstappen liet donderdag al weten geen fan te zijn van het raceweekend in Las Vegas. De wereldkampioen gaf aan zich 'een clown' te voelen tijdens de openingsceremonie en voegde toe dat het evenement voor 99 procent om de show draaide. Het zou volgens Verstappen slechts één procent om de Formule 1 zelf gaan en die woorden zijn vrijdag (in Vegas nog deels donderdag) werkelijkheid geworden, alleen niet op een manier die de coureurs konden vermoeden. Tijdens de eerste training gooide een losgekomen putdeksel roet in het eten. Het leidde tot schade aan de auto's van Carlos Sainz, Esteban Ocon en Zhou Guanyu, waarbij vooral eerstgenoemde hard is geraakt. Zijn Ferrari liep bijzonder veel schade op, waarna een wissel van de batterij hem tot overmaat van ramp ook tien plaatsen gridstraf heeft opgeleverd.

Verstappen en zijn RB19 kwamen ongeschonden uit de sessie, al moest hij ook hij bijzonder lang wachten totdat de tweede training om 2.30 uur lokale tijd kon beginnen. In die training kwam Ferrari bijzonder sterk voor de dag en moest Verstappen op ruim negen tienden genoegen nemen met P6, inclusief een uitstapje bij bocht 5 aan het eind van de sessie. "Het was vooral glad. In de eerste vrije training konden we natuurlijk niet veel rijden, dus er lag sowieso niet veel rubber", blikt Verstappen meteen na afloop terug. "Richting het einde van de tweede training werd het wel iets beter, al bleef het verraderlijk. We hebben gelukkig wel het hele programma kunnen afwerken. Dat is het belangrijkste van vandaag, of vannacht, ik heb eigenlijk geen flauw idee wat het inmiddels is."

De laatste woorden geven precies aan hoe chaotisch de eerste actiedag is verlopen op een circuit waar Verstappen toch al geen fan van is. Gevraagd of de baan hem in het echt wel kon bekoren, luidt het antwoord: "Nee. Ik heb wel op betere circuits gereden in mijn leven, laat ik het zo zeggen. Ik heb dat gisteren natuurlijk al gezegd en vandaag niks nieuws ontdekt. Maar goed, we moeten het ermee doen." Het geldt ook voor de banden en de temperaturen, waardoor coureurs weinig grip hebben. "De soft is over één ronde wel goed, maar lange runs zijn lastiger. Op softs hadden veel mensen het moeilijk, waardoor wij al vrij snel naar mediums zijn gegaan. Maar zelfs die mediums lijken geen geweldige banden voor een long run, waardoor we nog moeten kijken hoe we onze bandenslijtage in een langere run beperkt kunnen houden. Vergeleken met de anderen ziet onze slijtage er volgens mij nog altijd heel goed uit, maar ik denk dat we het nog verder kunnen verbeteren. Het is in ieder geval nog niet zo makkelijk om de juiste banden voor de race te kiezen."

Video: Met Max Verstappen over het stratencircuit in Las Vegas