Leclerc snelste na putdeskeldrama op eerste dag in Las Vegas

De terugkeer van de Formule 1 naar Las Vegas verloopt vooralsnog verre van soepel. Aan de eerste vrije training kwam al na acht minuten een einde nadat het beton rond een putdeksel op de Strip omhoog was gekomen en Carlos Sainz eroverheen was gereden. De Ferrari kreeg een flinke oplawaai en de motor schakelde zichzelf onmiddellijk uit, waarna de rode vlag werd uitgehangen.

Terwijl de coureurs terugkeerden naar de pitstraat, eiste de putdeksel nog een tweede slachtoffer. Esteban Ocon merkte het omhoog gekomen beton niet op en reed er net als Sainz overheen. De Fransman kon zijn weg vervolgen, maar de Alpine bleek terug in de pits dermate beschadigd dat zijn chassis moest worden vervangen. Ook de Ferrari van Sainz had forse schade opgelopen. Zijn chassis moest eveneens worden gewisseld, net als de motor, batterij en Control Electronics. “Dit kost ons een fortuin”, reageerde teambaas Frederic Vasseur furieus. Tot overmaat van ramp kreeg Sainz een gridpenalty van tien plaatsen, omdat hij het maximale aantal batterijen dat tijdens een Formule 1-seizoen mag worden gebruikt, door het incident heeft overschreden.

Iets meer dan een kwartier nadat de rode vlag was ingesteld, maakte de FIA bekend dat de eerste training niet meer hervat werd, omdat het probleem moest worden onderzocht en ook alle andere putdeksels rond het circuit moesten worden nagelopen. Het was vervolgens de vraag wat er met de tweede training ging gebeuren. Een uur voordat deze zou beginnen, kwam de FIA met de boodschap dat de sessie was uitgesteld, omdat er nog volop aan de putdeksels werd gewerkt. Aanvankelijk werd een nieuwe tijd van 02.00 uur ’s nachts lokale tijd aangekondigd, naast het feit dat de training verlengd zou worden naar negentig minuten, maar het werd 02:30 uur voordat het licht aan het einde van de pits eindelijk op groen ging. Bizar genoeg vond de training plaats zonder fans op de tribunes, doordat het terrein om 01:30 uur gesloten werd voor publiek.

De coureurs van McLaren doken als eersten naar buiten, al snel gevolgd door de rest van het veld. Lando Norris keerde zonder tijd terug in de pits, omdat het team iets in zijn auto moest resetten. Oscar Piastri was zodoende de eerste die een tijd op de klokken bracht. Op de zachte band kwam de Australiër tot een 1.43.832. Max Verstappen zette even later een nieuwe snelste tijd neer door op medium rond te gaan in 1.41.905. Vervolgens stonden achtereenvolgens Carlos Sainz, Charles Leclerc en Lewis Hamilton bovenaan na een vliegende ronde op de soft, alvorens Verstappen terugkeerde op de eerste stek met een 1.38.625. De rondetijden bleven rap omlaag gaan. Sainz en Leclerc verbeterden zich naar respectievelijk 1.38.537 en 1.38.325, maar Verstappen, nog altijd onderweg op de medium compound, ging andermaal terug naar P1 met dank aan een 1.38.209.

Hierna deden ook de Red Bull-rijders een run op de soft. Sergio Perez kwam in een 1.37.807 over de streep, waar Sainz ruim onder ging met 1.36.984. Nadat de coureur uit Madrid zijn tijd had aangescherpt naar 1.36.742, blokkeerde Verstappen bij de twaalfde bocht om daar rechtdoor te schieten. Hij bleef steken op een 1.37.132. Leclerc nam daarna de eerste stek over van Sainz met 1.36.660. Een nieuwe poging van Verstappen leverde een tijd van 1.36.960 op, maar hij bleef daarmee derde achter de beide Ferrari's. De drievoudig wereldkampioen zakte vervolgens naar P6, doordat ook Lewis Hamilton, Alexander Albon en George Russell sneller gingen.

De sessie was iets over de helft toen Fernando Alonso zijn Aston Martin AMR23 bovenaan zette met een 1.36.657. Een groot aantal rijders verscheen vervolgens met een nieuwe set zachte banden op het circuit. Sainz tekende voor een nieuwe snelste tijd met 1.36.354, waarna Verstappen de stopwatch liet stoppen op 1.36.183. Leclerc ging echter nog een klap harder dan allebei met 1.35.696. Alonso, inmiddels ook op verse softs onderweg, kwam daarna met een sterke eerste en laatste sector tot een 1.35.793, waarmee hij op een tiende van de Monegask op P2 plaatsnam. Leclerc maakte er echter weer meer dan een halve tel van door naar een 1.35.265 te gaan.

Sainz verbeterde zich nog naar een 1.35.782, waardoor Ferrari de dag als eerste en tweede afsloot. Alonso was derde op de eerste dag in Las Vegas en Sergio Perez vierde. Valtteri Bottas kwam goed uit de startblokken met de vijfde tijd. Met een 1.35.129 was de Alfa Romeo-rijder een halve tiende rapper dan Verstappen, die aan het einde van de dag zesde stond. Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Lewis Hamilton en Alexander Albon maakten de top-tien compleet. Veel coureurs hadden een momentje waarbij ze even van de baan schoten, maar iedereen kon zonder schade door.

Zaterdag om 05.30 uur 's ochtends Nederlandse tijd is de derde training voor de GP van Las Vegas.

