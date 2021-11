Verstappen in Qatar op onbekend terrein: “Benieuwd naar circuit”

Een week na zijn tweede plaats in de Braziliaanse Grand Prix heeft Max Verstappen nog altijd een voorsprong van 14 punten in het wereldkampioenschap. Wel moest hij in Sao Paulo toezien hoe rivaal Lewis Hamilton zich na een diskwalificatie en een gridstraf naar de zege wist te knokken. De twee titelkandidaten knokten daarbij opnieuw een stevig duel uit op het circuit, waar het laatste woord nog niet over is gezegd. De stewards achtten een onderzoek niet nodig, maar Mercedes heeft een herziening aangevraagd op basis van nieuwe beelden van het incident.

“Het was een moeilijk weekend. In algemene zin waren we iets te langzaam vergeleken met Mercedes, maar desondanks verloren we maar een aantal punten. Dat is dus niet verkeerd”, zei de Red Bull Racing-coureur in zijn vooruitblik op de Grand Prix van Qatar. “Natuurlijk wil ik graag altijd winnen, maar we hadden een mooie strijd en het is prima om hier tweede te worden. We hebben nog drie races voor de boeg, dus het draait allemaal om pushen en er als team alles aan doen om onze prestaties op de baan te maximaliseren.”

"Ziet er cool uit bij MotoGP-races"

Voor Verstappen gaat de focus nu echter naar de Grand Prix van Qatar. Het is de eerste keer dat het land in het Midden-Oosten een F1-race organiseert. Het Losail International Circuit is voor vrijwel alle F1-coureurs onbekend terrein, alleen Sergio Perez reed er in een grijs verleden een race met de GP2 Asia Series. Verstappens enige bezoek aan Qatar was voor een prijsuitreiking, maar desalniettemin kijkt hij uit naar het weekend in Losail. “Het is een nieuw circuit en we zijn er nog nooit geweest, dus ik ben benieuwd hoe het is om op het circuit te rijden. Hopelijk kunnen we er goed presteren. Het ziet er in ieder geval altijd cool uit als we de MotoGP daar zien racen!”

Het feit dat Qatar voor alle teams onbekend is, maakt het lastig om te voorspellen wie er goed uit de verf gaat komen. Verstappen heeft ook nog geen verwachtingen. “Het is op dit moment moeilijk te zeggen, maar laten we kijken zodra we daar aankomen. Ik heb even op het circuit gereden in de simulator om de bochten door te krijgen, maar het wordt goed om het circuit in persoon te zien. De trainingen zullen voor iedereen natuurlijk heel belangrijk zijn om op snelheid te komen en de afstelling van de auto te begrijpen.”

Video: Onboard over het Losail International Circuit