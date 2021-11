Mercedes vraagt FIA incident Hamilton-Verstappen nogmaals te beoordelen

De titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen elkaar in de Braziliaanse Grand Prix van afgelopen weekend weer eens tegen. Het tweetal knokte om de overwinning en waardevolle punten in de strijd om het kampioenschap. In ronde 48 zette Hamilton voor de eerste maal de aanval in, maar Verstappen counterde aan de binnenzijde. De Red Bull-coureur miste de apex en schoot door, Hamilton week uit en ging eveneens buiten de baan. De wedstrijdleiding bestuurde de zaak, maar deelde geen straf uit, tot ongenoegen van Mercedes.

De kampioensformatie heeft nu gebruikgemaakt van het zogenaamde ‘Right of Review’, om de stewards te vragen nogmaals naar het incident te kijken. Dit naar aanleiding van nieuwe onboardbeelden vanuit de wagen van Verstappen, die op het moment van het incident niet beschikbaar zouden zijn geweest voor de wedstrijdleiding. In eerdere ronden stuurde Verstappen op hetzelfde punt meer in dan tijdens het moment met Hamilton, wat erop zou kunnen duiden dat hij bewust probeerde om zijn rivaal buiten de baan te dwingen. Daar staat in de Formule 1 een straf op.

Een verzoek tot herziening in de Formule 1

De aanvraag betekent niet dat de stewards direct de kwestie opnieuw onder de loep nemen. Mercedes moet 'nieuw bewijs' aandragen. Als blijkt dat dat bewijs significant genoeg is, dan worden dezelfde stewards als in Brazilië tijdens de volgende race weer bijeen geroepen om de kwestie nogmaals te bespreken en een mogelijke straf uit te delen. Mochten zij van mening zijn dat het aanvullende bewijs geen nieuw licht laat schijnen op de kwestie, zal er niets gebeuren en blijft Verstappen ongestraft.

In hoeverre de nieuwe onboardbeelden voldoende bewijs zijn om een review van de kwestie te laten plaatsvinden, zal moeten blijken. Dit seizoen nog vroeg Red Bull eenzelfde herziening aan na het incident tussen de twee kemphanen op Silverstone. De formatie uit Milton Keynes leverde een uitgebreide analyse aan, door onder meer testrijder Alex Albon op Silverstone in de betreffende bocht diverse lijnen te laten rijden om aan te tonen dat Hamilton de bocht nimmer had kunnen halen. Dat bleek niet voldoende voor de wedstrijdleiding om de zaak te heropenen.

“Het Mercedes-AMG Petronas F1 Team bevestigt dat we vandaag een ‘Right of Review’ volgens artikel 14.1.1 van de International Sporting Code, hebben aangevraagd met betrekking tot het incident tussen auto 44 en auto 33 in ronde 48 van de Grand Prix van Brazilië 2021, op basis van nieuw bewijs dat op het moment van de beslissing niet beschikbaar was voor de stewards.”

