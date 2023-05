De Formule 1 staat aan de vooravond van de tweede Grand Prix van Miami. Afgelopen jaar won Max Verstappen de eerste editie, nadat hij Charles Leclerc in de negende ronde voorbij stak en daarmee naar de leiding ging. Een late safety car liet de Monegask wel weer dichtbij komen, maar de Red Bull-coureur hield stand en kwam als eerste over de finish.

Red Bull lijkt met de RB19 ook dit jaar de beste papieren te hebben voor een sterk weekend in de stad aan de oostkant van Amerika. De tweevoudig wereldkampioen kijkt uit naar Miami, maar weet dat het niet eenvoudig gaat worden. "Het is een fysiek zwaar circuit. Daarnaast was het vorig jaar ontzettend warm. Daar moeten nu op voorbereid zijn", trapt de 25-jarige coureur af, die dit weekend met een speciale helm rijdt. "Het gaat al met al niet makkelijk worden. Het is een vrij complexe baan en volgens mij is er ook nieuw asfalt neergelegd. Het is de vraag welke invloed dit gaat hebben op onze performance. Onze fans hebben voor dit weekend de livery ontworpen. Ik ben ontzettend benieuwd hoe deze eruitziet."

De Nederlander kwam afgelopen weekend als tweede, achter teamgenoot Sergio Perez, over de finish in de nauwe straten van Baku. De Mexicaan pakte zijn tweede zege van het jaar en reist daarom met een bult zelfvertrouwen af naar de Verenigde Staten. "Hopelijk houd ik mijn sterke vorm die ik in Baku had vast en kan ik heel competitief zijn", zegt Perez. "Ik had onwijs veel vertrouwen in de auto tijdens het afgelopen weekend. We reden twee perfecte races, alles kwam samen. Ik zei bij de start van het seizoen al dat consistente weekends nodig zijn en Baku was dat. Het was het perfecte voorbeeld van hoe er gepresteerd dient te worden. Mijn team deed het uitstekend."

De 33-jarige coureur uit Guadalajara zag afgelopen Formule 1-seizoen het podium in Miami niet. Na 57 ronden kwam hij achter Verstappen en de heren van Ferrari als vierde over de meet. "Fysiek gezien is Miami een van de zwaarste races van het seizoen", vervolgt Perez. "Ik werk hard om er klaar voor te zijn. Die zwaarte zorgt voor een extra dynamiek. Het is voor ons coureurs zaak om ook die kant goed op orde te hebben, zodat we perfect presteren op het asfalt."

Video: Een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Miami 2022