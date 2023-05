Verstappen toont speciale helm voor Grand Prix van Miami

Een speciale helm op zijn tijd kan niet ontbreken bij de coureurs. Vorig jaar namen veel coureurs een ander helmdesign mee naar Miami om de eerste Formule 1-Grand Prix aldaar te vieren. Zo kwam Lando Norris met de basketbalhelm en koos Pierre Gasly voor een 8Bit-personage van zichzelf in Miami-stijl. Ook Max Verstappen had toen een speciale helm voor de gelegenheid en heeft besloten om dit jaar opnieuw met een andere helm te komen voor de race in Florida.

Dit keer heeft Verstappen vastgehouden aan zijn design van dit jaar, maar heeft hij het wit-rood ingeruild voor een donkerblauwe helm met turquoise en roze accenten. "Als je de kleuren ziet, weet je waar ik deze helm ga gebruiken: de Miami Grand Prix”, zegt Verstappen. “Ik heb de basis van het ontwerp hetzelfde gehouden als mijn reguliere helm voor dit seizoen. Ik vind het mooi om het ontwerp in de basis hetzelfde te houden en andere kleuren te gebruiken. Ik vind dat het heel goed heeft uitgepakt.”

"We kwamen met een turquoise kleur en ik vroeg Schuberth of dezelfde kleur mogelijk was voor de binnenkant van de helm", voegt Verstappen toe. "Het was de eerste keer dat ze die kleur gebruikten. De combinatie van de kleuren, ook op de achterkant, maakt het voor mij een heel gaaf ontwerp. Het is een vrij strak ontwerp, wat ik mooi vind. Ik ben erg blij met het resultaat en ik hoop jullie ook!"

De helm van Max Verstappen voor de 2023 Grand Prix van Miami.