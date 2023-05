F1 tijdschema: De tijden van het late Formule 1-weekend in Miami

De Grand Prix van Miami stond in 2022 voor het eerst op de Formule 1-kalender. Het nieuwe stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens kwam vooral in het nieuws door de veelbesproken neppe haven. Maar geheel op z’n Amerikaans reageerde de organisatie: ook negatieve aandacht is aandacht. De Grand Prix leverde een mooie strijd op tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. De twee maakten er in de slotfase na een late safety car een boeiend schouwspel van, maar ondanks de enorme druk van de Monegask gaf Verstappen geen krimp. De Nederlander reed zo zijn derde zege van het jaar naar huis.

Dit jaar lijkt de Red Bull van Verstappen en teamgenoot Sergio Perez gemaakt voor de rappe baan in Florida. De concurrentie heeft echter niet stilgezeten in de lange break richting Azerbeidzjan en zal er alles aan doen om de titelstrijd weer enigszins spannend te maken. Wie gaat er met de winst vandoor in de tweede Grand Prix van Miami?

Starttijd F1 Miami 2023

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 5 mei Eerste vrije training 20.00u - 21.00u 14.00u - 15.00u Vrijdag 5 mei Tweede vrije training 23.30u - 00.30u 17.30u - 18.30u Zaterdag 6 mei Derde vrije training 18.30u - 19.30u 12.30u - 13.30u Zaterdag 6 mei Kwalificatie 22.00u - 23.00u 16.00u - 17.00u Zondag 7 mei Grand Prix van Miami 21.30u 15.30u

De Grand Prix van Miami 2023 wordt verreden op zondag 7 mei 2023. De race begint om 15.30 uur lokale tijd, dat is pas om 21.30 uur in de Nederlandse avond. Het belooft dus een latertje te worden voor de Europese F1-fan. De coureurs leggen in totaal 57 ronden af over het 5,412 kilometer lange Miami International Autodrome. Het ronderecord staat op naam van Max Verstappen met een 1.31.361.

In tegenstelling tot vorig raceweekend staat er ditmaal geen sprintrace op het programma. Dat houdt in dat de Formule 1 terugkeert naar het gebruikelijke schema. Op vrijdag wordt er tweemaal een uur lang getraind. De eerste vrije training begint om 20.00 uur in de Nederlandse avond (14.00 uur lokale tijd). De tweede trainingssessie gaat om 23.30 uur van start (17.30 uur lokaal). Op zaterdag hebben de coureurs nog een uur de tijd om de puntjes op te i te zetten. De laatste training duurt van 18.30 uur tot 19.30 uur Nederlandse tijd (12.30u-13.30u lokaal). De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami begint om 22.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur lokale tijd). Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen weten we een uur later wie er op pole-position mag plaatsnemen.

