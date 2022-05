Waarom Miami het hardst lacht om de ophef rond de nephaven

Er ligt een groepje jachten aan de binnenkant van bocht 6, 7 en 8. Eromheen ligt een grote plak blauw vinyl, dat een laag water moet voorstellen. Het leverde op social media heel wat reacties op, een beetje terecht misschien wel. Het is niet de eerste keer dat de organisatie van een F1-race zichzelf op een dergelijke manier overtreft en zich daarmee in feite belachelijk maakt. De makers van geinige foto’s en filmpjes gingen er gretig op los. Zo verscheen er een foto op Twitter van een duikende Daniel Ricciardo, afgeleid van de foto na zijn Monaco-winst. Ook verscheen een montage op Twitter van een man die in het water probeerde te springen, maar uiteindelijk hard neerkwam. De bewuste video, hieronder te zien, heeft inmiddels meer dan drie miljoen views.

Er is natuurlijk altijd wel wat te zaniken als het gaat om initiatieven van lokale promotors en dat is in dit geval niet anders. Sommigen waarderen de unieke ideeën waar de organisatie in Miami mee op de proppen komt. Het is weer eens wat anders. Anderen laken het showelement en vinden het overdreven, zeker met de wetenschap dat de prijs voor een toegangskaartje bijzonder hoog ligt en daarom enkel bedoeld is voor de echt rijke fans. Managing partner Tom Garfinkel van de Grand Prix van Miami, die eveneens CEO van de Miami Dolphins en het Hard Rock Stadium is, is juist blij met alle reuring die het nephaventje al opgeleverd heeft.

Natuurlijk is het voor de promotor goed dat werkelijk iedereen een mening heeft over de Miami GP, maar in gesprek met Motorsport.com zegt Garfinkel: “Ik denk dat wij onszelf niet heel serieus nemen, het moet ook leuk blijven nietwaar? Ik denk dat mensen er wel van kunnen genieten. Ik denk dat de mensen die de race gaan bekijken vanaf die jachten wel een leuke tijd gaan hebben. En de mensen die er de spot mee drijven? Daar is niets mis mee, het is grappig. We nemen onszelf niet serieus en proberen er ook iets leuks van te maken.”

Een vleugje Miami

Het plan voor de haven bij het stadion is ontstaan nadat plannen voor een tijdelijk circuit aan de zuidkant van de stad afketsten. “We wilden downtown een race houden en de Formule 1 had plannen om de jachten daar in beeld te brengen. We zijn om meerdere redenen hier uitgekomen, maar het belangrijkste was toch wel omdat we dachten dat we in de stad zelf geen goed circuit zouden kunnen bouwen. En toen heb ik F1 gezegd: jullie krijgen de shots van de jachten. Ze keken me aan alsof ik gek was geworden. Ik had het uitgetekend en kwam terug met een schets. ‘Hier wil ik de jachten hebben, dat gaat gewoon gebeuren’, zei ik. En dat is gelukt.”

Het is belangrijk om te begrijpen dat de jachten er niet alleen maar liggen als decorstukken zonder enige relevantie die puur bedoeld zijn dat het circuit er op televisie beter uitziet. Het maakt deel uit van een ware boulevard, waar fans iets lekkers kunnen nuttigen of geld kunnen uitgeven aan merchandise. Er zijn bars en restaurants, er is een heus nepstrand met strandstoelen, games en lounges. Zo’n 400 gasten bekijken de actie dit weekend vanaf de jachten, maar uiteindelijk zullen er duizenden mensen richting de 'boulevard' komen om te genieten van de sfeer.

Het aanleggen van de nephaven was nog geen evidentie in Miami, het vinden van de jachten en ze naar het circuit halen heeft in totaal tien maanden geduurd. De overheid staat alleen toe dat de jachten ’s nachts vervoerd werden. Bovendien moest er een speciaal wegdek aangelegd worden zodat het asfalt van het circuit niet aangetast zou worden. Het duurde zo’n vijf uur om het grootste jacht van de haven van Miami naar het circuit te krijgen. Hoewel het gevoelsmatig een extremiteit is, past het wel gewoon bij de hele sfeer die in Miami hangt. Men levert geen halfbakken werk.

De basis is een goed circuit voor de race

Garfinkel stelt echter dat Miami in eerste instantie een goed circuit wilde bouwen voordat het aan alle tierelantijnen zou beginnen. “Het was onze eerste prioriteit om een circuit aan te leggen waar je geweldige races kunt krijgen”, benadrukt Garfinkel. “We geloven dat dit een circuit is waar coureurs willen racen, waar teams graag komen. Dan is het ook direct geweldig voor de fans. Dat was de eerste prioriteit. En dan? Waarom zouden we niet een vleugje Miami toevoegen? Waarom laten we de cultuur van Miami niet gewoon zien op het circuit? Als het een goed circuit is, dan kunnen we ook andere dingen gaan doen om er iets moois van te maken. Dat hebben we geprobeerd.”

Coureurs zijn enthousiast en ook de tickets zijn – ondanks de torenhoge prijzen – zo goed als uitverkocht. Gevraagd of hij gedacht had dat de nephaven zoveel reacties op social media zou opleveren, zegt Garfinkel: “Ik had geen idee dat dit het belangrijkste zou zijn, of de beach club met het strand of het podium… Maar als mensen van mening zijn dat wij een goed circuit hebben liggen voor een goede race, als mensen zich hier vermaken, dan kunnen we om de rest lachen.”

