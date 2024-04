De Formule 1 heeft het format van de sprintweekenden aangepast voor 2024 met als belangrijkste wijziging dat de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag nu pas na de sprintrace plaatsvindt, nadat deze eerder na de vrije training op vrijdag plaatsvond. Deze verandering stelt de teams in staat om na afloop van het sprintgedeelte nog zaken aan de afstelling van de auto te veranderen.

“Ik denk dat het format wel iets beter is geworden dan wat we eerder hadden”, antwoordt Max Verstappen, die van de vierde naar de eerste plek reed in de sprint, als Motorsport.com hem in de persconferentie vraagt om zijn mening te geven over de aangepaste opzet. “Dus in dat opzicht heb ik er absoluut wel iets meer van genoten.”

“Ik heb het sprintweekend altijd wel leuk gevonden”, zegt Lewis Hamilton, die de tweede plek behaalde in de sprintrace. “Ik vind alleen wel dat we nog heel veel tijd verkwisten tijdens een weekend. Er gaan op zijn minst tien uur verloren, terwijl we die tijd ook kunnen gebruiken om de fans langs de baan te vermaken, al moeten we daarbij natuurlijk wel rekening moeten houden met de duurzaamheid [van het evenement].”

“Maar het feit dat we nu nog dingen kunnen veranderen aan de afstelling in een poging het gat naar de Red Bulls - of wie er ook maar voor ons rijdt - te dichten voor morgen, is geweldig voor het raceweekend”, vervolgt de zevenvoudig Formule 1-kampioen. “Voorheen zaten we vast aan de set-up, waardoor je op voorhand al wist wat voor resultaat je in de Grand Prix op zondag zou behalen. Daarbij kregen we vandaag iets spannends te zien.”

“Er gaat inderdaad veel tijd verloren tijdens een weekend en dat is zeker iets om nog te verbeteren”, geeft Sergio Pérez, die nummer drie uit de sprintrace,, de Mercedes-coureur gelijk. “Dat er nu nog aan de afstelling gewerkt mag worden, ziet de Mexicaan echter juist als nadeel. “Dat je de auto nu nog kan veranderen, vind ik minder leuk, want het kan je kwetsbaar maken als je degene bent die wel de juiste beslissingen heeft genomen [ten aanzien van de set-up]. Nu hebben de teams iets meer gelegenheid om het maximale uit de auto te halen en we zullen daardoor morgen een heel andere race zien.”