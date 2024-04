Verstappen legt uit: Hierdoor was openingsfase F1-sprint China lastig

Max Verstappen moest na een moeizaam slot van de vrijdagse sprintkwalificatie vanaf P4 op de grid komen, al heeft dat hem niet van de eerste sprintzege in 2024 gehouden. De wereldkampioen toonde zich in het droge en over een volledige stint ongenaakbaar, waardoor de voorsprong na negentien rondjes maar liefst dertien seconden bedroeg. Toch concludeert de wereldkampioen dat de openingsfase in China niet zo makkelijk is geweest. Verstappen beklaagde zich tijdens de sprintrace al over de batterij, waarna race-engineer Gianpiero Lambiase hem adviseerde over te schakelen naar motorstand acht.

Gebruikte mediums en niet genoeg elektrisch vermogen

Het gaf Carlos Sainz de kans om even bij Verstappen te kijken tijdens het aanremmen voor de hairpin en daarna nogmaals aan de buitenkant van bocht 1. De worsteling met de batterij speelde een rol, al wijst Verstappen in de persconferentie nog een andere factor aan. "Het kwam ook doordat de mannen om mij heen op nieuwe mediums stonden en ik op een gebruikte set. Met name op dit circuit geven die nieuwe banden wel een piek qua grip. De eerste twee ronden moest ik daardoor sowieso al verdedigen en daar kwam dus bij dat mijn batterij niet over een hele ronde kon leveren. Eigenlijk laadde de batterij gewoon niet op aan het begin van de race", laat de wereldkampioen aan onder meer Motorsport.com weten.

"Ik moest enkele veranderingen doorvoeren met de instellingen op het stuur, al duurde het daarna nog twee à drie ronden voordat de batterij weer helemaal opgeladen was. Daarna kon ik mijn tempo wel te pakken krijgen, maar die eerste rondjes had ik vooral last van clipping." Verstappen geeft ermee dat hij voor het einde van de ronde al zonder vermogen van de elektrische motorcomponenten viel, hetgeen vooral op het lange rechte stuk in China vervelend is. "Toen dat probleem eenmaal verholpen was, kreeg ik het wel weer onder controle. Op ongeveer hetzelfde moment was de piek van die nieuwe banden bij anderen ook wat weg, waardoor het vanaf dat moment beter ging."

Dat laatste is nog een understatement, aangezien Verstappen nadien tweemaal toesloeg richting de kenmerkende hairpin in Shanghai en aan de horizon verdween. "Ik kon naar Fernando rijden en vervolgens Lewis pakken. Eenmaal aan de leiding kon ik vertrouwen op de snelheid die in de auto zat en bovendien zagen we er qua bandenslijtage erg goed uit." Dat laatste heeft op het Shanghai International Circuit vooral met de linker voorband te maken, die Verstappen het langst in leven hield. "Ik kon de banden sparen zoals ik wilde, al maakte de veranderde windrichting het in bepaalde bochten wel wat lastiger. Dat was voor iedereen even aanpassen, al ging het prima toen ik eenmaal aan de leiding reed."

Voorschot op winst in de hoofdrace?

Het geeft bovendien vertrouwen voor de rest van het weekend, waarbij Verstappen geen nieuwe problemen met de batterij verwacht. "Nee, toen ik eenmaal die aanpassingen aan het stuur had gedaan, was dat eigenlijk al goed. Ik denk dat het vanaf ronde vier à vijf weer in orde was." Het onderstreept nog maar eens dat Verstappen ook de torenhoge favoriet is voor de hoofdrace, waarvoor de afstelling nog mag worden aangepast. "De kwalificatie vormt natuurlijk een vraagteken. Ik wil morgen graag zo ver mogelijk vooraan beginnen, aangezien starten vanaf P4 altijd een risico vormt in de eerste bochten. Als de auto's zondag met volle tanks rijden, dan kan het beeld ook weer iets anders zijn, al ben ik in ieder geval blij met vandaag."