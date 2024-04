Leclerc vond Sainz over limiet gaan in F1-sprint China: Kostte kans op P3

Rondenlang streed Carlos Sainz met Fernando Alonso om de derde plaats in de sprintrace, maar na contact viel Sainz wat terug en moest hij plots strijden met teamgenoot Charles Leclerc. Het scheelde weinig of er was serieuzer contact tussen de Ferrari's, maar uiteindelijk ging Leclerc hem voorbij om als vierde over de streep te komen. Na afloop liet de Monegask over de boordradio al weten dat hij niet gediend was van sommige acties van Sainz. "Hij vecht harder tegen mij dan tegen de rest", stelde Leclerc.

Ook na het uitstappen klinkt er wat ongenoegen. Op de vraag of Sainz over de limiet ging, antwoordt Leclerc: "Ja, maar eerlijk gezegd heb ik dat in het verleden ook gedaan. Wat er dan normaal gesproken gebeurt, is dat we een gesprek hebben en de lucht klaren. Dat hebben we in het verleden gedaan en dat werkte heel goed, dus ik maak me er geen zorgen om dat het dit weekend ook het geval zal zijn. Maar vandaag ging hij een beetje over de schreef."

Volgens Leclerc kostte dat duel hem ook een goede kans om Sergio Pérez onder druk te zetten voor de derde plek. "We zaten allebei in een andere positie, want ik had mijn banden behoorlijk gespaard en had een goed tempo richting het einde van de race, dus het is jammer dat we dat gat naar Pérez hadden en hem niet konden inkorten. P4, maar het had P3 kunnen zijn. Dat is één punt [verschil], maar het kan altijd beter."

Sainz legt van zijn kant uit dat schade, opgelopen in het duel met Alonso, het voor hem lastiger maakte. "Ik had een goede start en zette Max [Verstappen] onder druk in de beginfase, want ik wist dat als ik hem had ingehaald dat ik een goede kans had om de race te winnen", trapt de Spanjaard af. "Dat heeft mijn banden waarschijnlijk gesloopt en toen moest ik de rest van de race managen. Totdat ik bij Fernando kwam. Ik voerde een goede actie uit aan de buitenkant van bocht 7, maar volgens mij besloot hij toen voor alles of niets te gaan in bocht 9, wat ons allebei de race kostte. Ik liep schade op en had veel vuil op mijn banden door die optimistische actie. Vanaf dat moment gleed ik rond met schade aan de auto en vieze banden. Ik deed er alles aan om te verdedigen dus misschien had ik een moment met Charles, maar ik verontschuldig me als ik iets heb gedaan wat over de limiet was. Maar we raceten allemaal heel hard vandaag en ik deed mijn best om het onder controle te houden."

Nu gaat bij Leclerc de focus uit naar de kwalificatie, wat volgens hem 'de gamechanger' zal zijn. "Ik heb de afgelopen races geen goede kwalificatie gehad. Ik heb er veel werk in gestoken en ik heb er alle vertrouwen in dat ik stappen vooruit heb gemaakt, dus nu is het aan mij om het aan te tonen. Gisteren waren SQ1 en SQ2 echt goed en dat moet ik vanmiddag herhalen."