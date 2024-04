Max Verstappen licht aangepaste procedures bij Red Bull na DNF Australië toe

Max Verstappen kan in Japan vanaf pole-position jagen op zijn derde zege van het Formule 1-seizoen 2024. In het Albert Park van Melbourne mocht de wereldkampioen twee weken geleden eveneens vanaf de beste startplek vertrekken, maar toen bleek de race van korte duur. Verstappen moest forfait geven door wat nadien een probleem met de remklauw is gebleken. Verstappen gaf tijdens de mediadag in Suzuka al aan dat de op de zaterdag voorafgaand aan de Australische Grand Prix enkele aanwijzingen waren, al hoeft dat niet op de baanactie te duiden. Zo worden na de kwalificatie doorgaans nog vele onderdelen gecheckt en weer in elkaar gezet voor de race. Over het euvel met de remmen liet Verstappen tijdens de Nederlandse mediasessie weten: "Het was uiteindelijk niet echt een probleem, maar je moet het wel vastzetten natuurlijk."

De drievoudig wereldkampioen voegde er meteen aan toe dat de procedures bij Red Bull zijn aangepast na het euvel Down Under. Als Verstappen na afloop van de kwalificatie in Japan wordt gevraagd wat die aanpassingen precies behelzen, legt de Limburger uit: "Het gaat gewoon een beetje meer om supervising, dus om de controlerende rol. Soms moet je dingen aan de auto veranderen en is het haasten. Dan moeten er dingen aangepast worden tussen de eerste en de tweede vrije training en soms op vrijdagavond. Het kunnen best grote veranderingen aan de auto zijn en dan kun je in tijdnood komen door de curfew", duidt Verstappen op de zogenaamde avondklok in de paddock. Het is een periode waarin teamleden niet aan de auto's mogen werken - ook om de monteurs te beschermen tegen al te lange werkdagen - al krijgt ieder formatie een paar uitzonderingen per jaar om langer door te mogen sleutelen.

"Nu willen we er vooral voor zorgen dat we alles nog iets meer dubbelchecken, ook omdat iedereen in de Formule 1 onder hoge druk werkt en je de schuld zeker niet bij één individu wil leggen. Daarom is het goed als iemand de dingen soms nog even checkt. Het gaat gewoon dus om meer dubbelchecken in algemene zin", licht Verstappen de aangepaste procedures na de uitvalbeurt toe. Eerder in het Australië-weekeinde wisselde Red Bull overigens de motor van Verstappen al, maar zoals in dit artikel toegelicht is de vervangen krachtbron nog altijd beschikbaar en onderdeel van de zogenaamde pool. Met de aangepaste procedures en doordat het geen specificatiefout betrof, vreest Verstappen niet voor een herhaling van het remprobleem in Japan. De remmen krijgen het door een aaneenschakeling van snelle bochten en maar weinig harde remzones sowieso aanmerkelijk minder zwaar te verduren op het iconische circuit van Suzuka.

Video: De pole van Max Verstappen en zijn 'vraagtekens' over de race pace besproken in een nieuwe F1-update