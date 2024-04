Dit zeggen F1-data over kwalificatie en long run-vraagtekens Max Verstappen

Max Verstappen mag voor het derde jaar op rij vanaf pole-position vertrekken in Japan. De voorbije twee edities zijn in compleet uiteenlopende weersomstandigheden een 'walk in the park' gebleken. Zo was Verstappen in de gedenkwaardige regenrace van 2022 - waarmee hij zijn tweede wereldtitel veiligstelde - bijna een seconde per ronde sneller dan de voltallige concurrentie en reed hij vorig jaar de rest op bijna twintig seconden in het droge. Verstappen was toen gebrand op revanche na de nederlaag in Singapore en vooral na wat hij 'onzin' over flexibele vleugels en vloeren noemde. De wereldkampioen vertelde Christian Horner dat hij in Japan met twintig tellen voorsprong zou winnen en maakte dat bijna realiteit.

Dit jaar heeft Verstappen donderdag al laten optekenen dat het spannender zal worden in Suzuka. Vooralsnog lijken die woorden te kloppen. Zo zat teammaat Sergio Pérez er in de kwalificatie bijzonder dicht bij en toonde Verstappen zich nog bepaald niet tevreden over de long runs. Om met de kwalificatie te beginnen, liet Verstappen in de persconferentie weten dat beide Q3-ronden niet perfect waren. "Ik verloor tijd vanaf bocht 13. Het ligt op dit circuit erg gevoelig met de banden. Als je in de eerste sector een beetje te hard pusht, dan worden de banden aan het eind van de ronde al minder", aldus de WK-leider.

De data en telemetrie uit de onderstaande Tweet bevestigen dit beeld ten dele, waarbij wel moet worden aangetekend dat het slechts om marginale verschillen gaat. Het nivelleert vanaf bocht 13 wel enigszins met Pérez in de data, maar slechts in kleine mate. Dit is niet gek aangezien beide Red Bull-coureurs in min of meer hetzelfde schuitje zaten en Helmut Marko heeft aangegeven dat Pérez Verstappen dit jaar veel meer volgt met de afstellingen. Het onderstaande beeld bevestigt overigens ook meteen dat de McLaren-auto goed is in snelle bochten, hetgeen al langer bekend is. De befaamde Esses kleuren op de onderstaande afbeelding deels oranje, hetgeen noemenswaardig is doordat ook de Red Bull-auto bijzonder sterk is in snelle bochten. Het onderstreept dat McLaren op bepaalde punten best mee kan komen en op andere vlakken nog werk aan de winkel heeft, al blijft onderaan de streep overeind dat de 'niet perfecte' ronde van Verstappen nog altijd genoeg is gebleken voor zijn vijfde opeenvolgende pole.

Waarom Verstappen race pace Red Bull een vraagteken noemt

Interessanter dan deze kwalificatieronden is de race pace. Om te beginnen is het noemenswaardig dat teams minder goede data hebben dan normaal, hetgeen de race op papier in ieder geval interessanter kan maken. De tweede vrije training viel in het water en tijdens de eerste oefensessie werden de langere runs nog onderbroken door de crash van Logan Sargeant. Om het gebrek aan long runs enigszins op te vangen, hebben de meeste teams tijdens de derde vrije training meer langere runs afgewerkt dan dat ze normaal zouden doen. In deze runs bleken Ferrari en Mercedes sneller dan beide Red Bull-auto's, al moet gezegd dat de motorstanden en de hoeveelheid brandstof altijd zeer belangrijke variabelen vormen.

Dat gezegd hebbende was de gemiddelde rondetijd die Charles Leclerc liet noteren - 1.36.204 - ruim vier tienden rapper dan Red Bull. Het bracht Verstappen tot de volgende woorden tijdens de persconferentie: "Als ik naar de langere runs kijk, dan ziet vooral Ferrari er sterk uit. Ze waren vandaag misschien niet zo snel over één ronde, maar wel goed in de langere runs. Ik kan niet in de Ferrari-pitbox kijken om te zien hoe dat precies komt, maar het is wel duidelijk dat ze qua lange runs competitief ogen." Belangrijker is dat Verstappen niet tevreden is over zijn eigen runs. "Onze race pace is nog altijd niet slecht, maar het is niet zoals ik me heb gevoeld in andere races dit jaar en ook vorig jaar. Het is minder comfortabel."

Red Bull heeft daardoor de afstelling nog veranderd na de derde training en juist dat maakt het richting de race zeer interessant. De eerste keer dat er lange runs met de aangepaste afstelling worden gereden, zal namelijk tijdens de daadwerkelijke Grand Prix zijn. Het verklaart meteen waarom Verstappen de race pace 'een groot vraagteken' noemt en hij met minder kennis de race ingaat dan dat normaal het geval is.

Red Bull en Ferrari op andere strategie dan concurrentie?

Laatste factor van belang is de strategie. Suzuka is traditiegetrouw loodzwaar voor de banden met alle snelle bochten, waardoor Pirelli de hardste compounds heeft meegenomen. Vorig jaar bleek de soft geen geweldige band voor de race, maar volgens Mario Isola is die compound ditmaal - ook doordat het in deze periode van het jaar iets kouder is - wel te gebruiken op zondag. Het betekent dat soft-hard-hard in theorie mogelijk is. "De soft is 1.2 seconde per ronde sneller dan de medium. Dat kan coureurs natuurlijk veel meer grip en dus een voordeel bij de start geven. Daar kun je voor kiezen, al heb je dan een kortere eerste stint - waarschijnlijk ongeveer tien ronden", zo voorspelt Pirelli. "Maar daarmee kun je gaan voor soft-hard-hard. Zoiets kan werken met een vroege stop, zeker omdat de undercut hier erg sterk is."

Interessant is dat niet alle teams die aanpak kunnen hanteren, als ze dat al zouden willen. De beschikbare bandensets voor de race worden zondagochtend pas officieel gecommuniceerd, maar Isola laat weten dat Red Bull, Ferrari en Aston Martin volgens zijn informatie geen twee nieuwe sets van de harde band meer over hebben. Het betekent dat teams voor uiteenlopende strategieën kunnen kiezen. Voor Red Bull hoeft dat geen probleem te vormen, aangezien ze met doorgaans goede bandenmanagement ook de mediums wel tot een succes kunnen maken, al is het in ieder geval noemenswaardig. Zeker met drie compounds die dit jaar geschikt zijn voor de race in Suzuka - in plaats van slechts twee vorig jaar - kan het de vierde race van het seizoen tactisch meer open maken. Volgens de huidige voorspellingen lijkt de race droog te verlopen, maar zelfs dan maken de tactische opties, de bandenverschillen van teams en vraagtekens over de race pace van Red Bull de Japanse Grand Prix in potentie een interessante.