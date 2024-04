Red Bull Racing heeft de motor in Australië vervangen nadat Max Verstappen in de eerste training nogal hardhandig over een kerbstone vloog in het Albert Park. Voor de kwalificatie en de race, die door een probleem met de remklauw tot een vroegtijdig einde kwam, lepelde Red Bull Racing een nieuw exemplaar in de RB20 van de wereldkampioen. De vervangen motor is nadien uitgebreid gecheckt en Red Bull laat bij navraag van Motorsport.com weten dat deze nog altijd in de pool zit. Het betekent dat Verstappen de motor in de rest van het seizoen nog kan gebruiken, waarschijnlijk vooral in vrije trainingen aangezien teams dergelijke krachtbronnen vaak inzetten als een vrijdagmotor.

Lewis Hamilton heeft dat geluk niet. De zevenvoudig wereldkampioen viel in Australië al vroeg uit nadat de sensoren een motorisch probleem met de W15 aangaven. Mercedes heeft de motor teruggestuurd naar Brixworth voor een uitgebreide analyse, waarbij het probleem niet meteen zichtbaar werd en Mercedes ook niet rap kon vaststellen of de motor nog bruikbaar zou zijn. Voorafgaand aan de Japanse Grand Prix zijn de antwoorden alsnog gegeven. Hamilton kan de rest van het seizoen niet meer rekenen op de motor, die formeel is afgeschreven. Het betekent dat Hamilton in Japan naar de tweede motor van het seizoen moet wisselen, waarbij er in totaal vier zijn toegestaan over een heel seizoen.

Uit onderzoek is gebleken dat het probleem aan de onderkant van het blok zat. Het goede nieuws voor het merk met de ster is dat het niet om een structurele designfout blijkt te gaan. In plaats daarvan denkt het team dat er bij de kwaliteitscontrole van deze specifieke motor iets verkeerd is gegaan. De overige motoren die Hamilton en George Russell in de pool hebben zijn na de vondst van het probleem gecheckt en in orde bevonden. Het betekent dat Mercedes niet vreest voor een herhaling van zetten, al is het wisselen alsnog een streep door de rekening in de toch al moeizame seizoensstart. Het afschrijven van de motor en daarmee het wegvallen van een vrijdagmotor maakt het zeer waarschijnlijk dat Hamilton later dit jaar een gridstraf moet incasseren.