Max Verstappen nuanceert vertrek van hoofdmonteur bij Red Bull

Vorige week maakte Lee Stevenson bekend dat hij Red Bull Racing na achttien jaar zou verlaten. De hoofdmonteur liet weten aan de 'andere kant' van de pitstraat te gaan werken en zinspeelde meteen al op een transfer naar Sauber, wat vanaf 2026 het fabrieksproject van Audi wordt. "Op naar het volgende hoofdstuk. Dat hoofdstuk begint komende maandag als ik naar Japan vlieg om met mijn nieuwe team aan de andere kant van de pitstraat aan de slag te gaan", liet Stevenson vorige week op sociale media weten. "Het wordt een enorme uitdaging, maar wel eentje waar ik klaar voor ben." Stevenson begon zijn carrière in 2000 bij Jordan en maakte in 2006 de overstap naar het net gevormde Red Bull Racing.

Zijn vertrek bij het kampioensteam uit Milton Keynes is in verschillende media geportretteerd als een behoorlijk verlies, al nuanceert Max Verstappen dat tijdens de mediadag in Japan enigszins. "Dat was hij eigenlijk al niet meer sinds het eind van 2020", duidt de wereldkampioen op Stevensons functie van eerste monteur aan zijn auto. "Eind 2020 is hij al in een iets andere rol gekomen. Eerst werkte hij één of twee jaar vanuit de fabriek en daarna een beetje half-half als hoofdmonteur met nog een andere monteur. Dit over het vertrek wist ik vorig jaar trouwens al, aan het einde van het seizoen. Ik wist dat het zou gaan gebeuren en daar was het team allemaal prima op ingespeeld."

Gevraagd of er in de dagelijkse praktijk überhaupt iets zal veranderen voor Verstappen, laat de Limburger in de paddock resoluut weten: "Nee." De huidige WK-leider heeft in algemene zin al vaak laten optekenen dat Red Bull moet proberen om het succesteam zoveel mogelijk bij elkaar te houden, al voegde hij daar eveneens aan toe: "Ik kan natuurlijk wel roepen dat alles bij elkaar moet blijven, maar als iemand wil weggaan, dan kun je zoiets niet altijd tegenhouden." Verstappen doelt daarmee op de Red Bull-kopstukken en niet zozeer op Stevenson, aangezien dat vertrek in zijn optiek goed te verwerken viel. Het meest memorabele moment als eerste monteur beleefde Stevenson overigens voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix van 2020, toen Red Bull Racing onder zijn leiding de auto van Verstappen in twintig minuten wist te repareren na een ongelukkige schuiver van de Nederlander op weg naar de grid.