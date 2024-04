Red Bull vindt oorzaak DNF Australië, Max Verstappen maakt zich geen zorgen

Net als een jaar geleden arriveert Max Verstappen in Suzuka na een zeldzame nederlaag in de race ervoor. In 2023 sloeg de Nederlander in Japan genadeloos terug na het moeizaam verlopen weekend in Singapore, nu treedt de wereldkampioen aan na zijn recente uitvalbeurt in Melbourne. "Ieder jaar is anders. Vorig jaar hadden we natuurlijk een moeilijk weekend in Singapore. Maar als je naar Melbourne kijkt, dan waren we qua performance wel echt snel. We konden de race alleen niet finishen", geeft Verstappen tijdens de mediadag in Japan aan dat beide scenario's niet helemaal te vergelijken zijn.

De uitvalbeurt van Melbourne is in de tussentijd onder de loep genomen door Red Bull. "Ja, we zagen op zaterdag met de kennis van nu al bepaalde signalen. Dat sommige dingen er niet helemaal uitzagen zoals ze eruit hadden moeten zien. Met de kennis van nu kunnen we vaststellen dat het door de remklauw is gekomen." Verstappen liet tijdens de persconferentie nog vakkundig in het midden of dat kwam door een probleem met de remklauw zelf of door een fout, maar voegt daar in gesprek met de Nederlandse pers aan toe: "Het was uiteindelijk niet echt een probleem, maar je moet het wel vastzetten natuurlijk."

Verstappen is hoopvol dat er in Suzuka geen herhaling van zetten komt. "We konden niet echt een probleem aan de auto vinden. Het is natuurlijk nooit fijn om uit te vallen, maar het is wel positief dat er geen fout in de specificatie zelf zat. Dan was het namelijk nog iets vervelender geweest." De drievoudig wereldkampioen, die tien jaar geleden zijn eerste F1-training afwerkte op het circuit van Suzuka, voegt toe dat er inmiddels maatregelen zijn genomen. "De procedures worden natuurlijk wel aangepast om ervoor te zorgen dat zoiets niet weer gebeurt." Het maakt zijn antwoord op de vraag of hij zich nog zorgen maakt over de remmen van de RB20 glashelder: "Nee."

Regen of droog in Japan? Afweging met de afstelling

Waar de aanloop anders blijkt, is het wel degelijk vergelijkbaar met vorig jaar dat Verstappen in Suzuka meteen terug kan slaan. Niet voor niets heeft Helmut Marko laten weten dat Verstappen in Japan 'zal laten zien wie de koning van het spelletje is'. De Limburger reageert in de paddock met een lach: "Ik ben daar niet zoveel mee bezig om eerlijk te zijn. Ik stap gewoon in de auto en als die goed is, dan ga ik tot de limiet. Dat proberen we morgen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, stap voor stap, zodat we alles uit de auto kunnen halen. Normaal gesproken is onze auto in ieder geval goed in snelle bochten."

Waar Verstappen duidt op het zoeken naar een juiste afstelling is de weersverwachting interessant. De voorspellingen lopen uiteen van een natte race tot een droog weekend, waardoor teams een afweging moeten maken. Kiest men qua vleugelstanden voor een compromis of zet men alles op een droogweerafstelling? Het is des te interessanter omdat Suzuka met alle snelle bochten - in tegenstelling tot Monaco - bepaald geen circuit voor maximale downforce is in het droge. "Dat is precies het punt", beaamt Verstappen na een vraag van Motorsport.com. "Het enige wat je dan normaal gezien moet doen is meer vleugel erop zetten voor de regen. En je moet het weer natuurlijk goed in de gaten houden. In de race slijten de banden hier best hard, overigens ook in de regen, dus ook daar moet je vooral op letten."

Verstappen heeft in de voorbije twee jaar laten zien dat Suzuka hem in alle weersomstandigheden goed ligt. Zo won hij vorig jaar met overmacht op een droge omloop en greep hij in een jaar eerder zijn tweede wereldtitel juist in de stromende regen. "2022 ging inderdaad goed in de regen, al is dat al wel anderhalf jaar geleden. Iedere keer dat je hier komt, is iets anders en iedereen verbetert de auto natuurlijk ook." Dat gezegd hebbende kijkt Verstappen zeer uit naar een nieuwe krachtmeting op één van zijn favoriete banen. "Het blijft bijzonder om hier te rijden, dit is één van mijn favoriete circuits van de kalender. Ik heb deze baan veel in de simulator gereden, maar in het echt is het nog heel wat indrukwekkender."