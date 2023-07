Daniel Ricciardo hoopte na zijn vroegtijdige afscheid van McLaren in 2024 terug te keren op de Formule 1-grid, maar die comeback is wat vervroegd. Hij is als derde rijder van Red Bull opgeroepen om Nyck de Vries bij AlphaTauri te vervangen en zal zodoende vanaf de Hongaarse Grand Prix weer achter het stuur kruipen. "Ik ben echt blij om hem terug te zien, maar mijn eerlijke reactie was: 'Wauw, gaat Daniel dat doen?' Het verraste me", zegt oud-Formule 1-coureur Martin Brundle tegen Sky Sports News. "Daniel had het er altijd over dat hij zijn mojo was verloren en dat hij zijn enthousiasme weer moest vinden."

Brundle had daarom ook niet verwacht dat Ricciardo zomaar akkoord zou gaan met het zitje bij AlphaTauri, aangezien hij ook meermaals heeft aangegeven dat hij alleen wilde terugkeren bij een topteam. Daar is met twee punten uit tien races geen sprake van. Brundle vermoedt daarom dat er 'een andere deal achter schuilt'. "Zo van: 'Als je dit doet, doen we later dat.' Ik weet zeker dat het hem erg hard heeft geraakt dat hij zes maanden in de simulator heeft gezeten en geen Formule 1-coureur was. Ik kan dus wel de aantrekkingskracht begrijpen, om één van de twintig coureurs op de grid te zijn. Mijn overheersende gevoel is dat de Formule 1 een betere plek is als Daniel Ricciardo op de grid staat. Ik vond het vreselijk om hem het hele weekend te zien rondhangen."

Nu hij bij AlphaTauri instapt, moet Ricciardo het opnemen tegen Yuki Tsunoda, die volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko onderschat wordt. "Het is een groot risico voor Daniel in wat waarschijnlijk de langzaamste auto op de grid is", meent Brundle, die hem zelf wel één of twee races de tijd zou gunnen om zich aan de AT04 aan te passen. "Hij moet Tsunoda verslaan, dat moet hij absoluut. Hij moet hem verslaan in de kwalificatie en in de races, dat is een absolute verwachting. Misschien kan hij die auto overstijgen. Als hij dat met ruime marge doet en constant rond de top-tien komt en daar kan blijven in de race, dan is dat in dat opzicht misschien wel zijn redding."

Een van de aanleidingen voor de coureurswissel bij AlphaTauri was het feit dat Ricciardo 'extreem competitief' was bij de Pirelli-bandentest op Silverstone, waar hij in de Red Bull RB19 reed. Zijn beste tijd zou zelfs goed genoeg zijn geweest voor een plek op de eerste startrij van de Britse Grand Prix, al was dat wel onder andere omstandigheden en op een onbekende bandencompound geweest. De uitspraken van teambaas Christian Horner deden vermoeden dat de bandentest de directe aanleiding was voor de wissel, al kan Brundle dat maar moeilijk geloven. "Je kunt de hele dag rondrijden op een circuit dat ingerubberd is door de Grand Prix. Het is niet representatief en ik kan het me niet voorstellen dat ze op basis hiervan hun beslissing hebben genomen. Het feit dat hij in de auto zat, zegt alles wat je moet weten. Waarom zat hij er anders in? Ze hebben nou niet echt verborgen gehouden dat ze aan het einde van de rit waren met De Vries", besluit Brundle.