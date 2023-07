Nyck de Vries werd eind 2022 nog aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda bij AlphaTauri. Hij werd aangetrokken als de vervanger van Pierre Gasly, die voor 2023 de overstap maakte naar Alpine. Na enkele tegenvallende prestaties nam de druk op de positie van de Nederlander echter toe. Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde graag zien dat De Vries zijn prestaties zou verbeteren en daar kreeg hij enkele races de tijd voor. Zijn verrichtingen bleken echter niet genoeg om Marko en de zijnen te overtuigen, want twee dagen na de Britse Grand Prix bevestigt AlphaTauri dat De Vries tijdens de GP van Hongarije al niet meer in de auto zit.

De vervanger van De Vries had AlphaTauri al klaar staan, want bij de bekendmaking van het vertrek van De Vries werd ook aangekondigd dat Daniel Ricciardo zijn plek overneemt. De 33-jarige Australiër keert zodoende na slechts een half jaar afwezigheid terug op de F1-grid. Eind 2022 vertrok hij noodgedwongen bij McLaren, dat zijn doorlopende contract in goed overleg vroegtijdig ontbond. Ricciardo kwam twee jaar uit voor de Britse renstal, nadat hij daarvoor twee seizoenen in dienst van Renault had gereden. Bij dat team kwam de coureur uit Perth terecht na een avontuur van vijf seizoenen bij Red Bull Racing. Daar reed hij tussen 2014 en 2018, waarvan de laatste drie seizoenen als teamgenoot van Max Verstappen. De voormalig Red Bull-junior trapte zijn F1-loopbaan halverwege 2011 af bij HRT, om daarna in 2012 en 2013 uit te komen voor Toro Rosso. Het is voor Ricciardo zodoende ook een terugkeer op het oude nest.

"Ik ben zeer verheugd om Daniel opnieuw in het team te mogen verwelkomen", zegt AlphaTauri-teambaas Franz Tost over de terugkeer van Ricciardo. "Er zijn geen twijfels over zijn kwaliteiten als coureur en hij kent velen van ons al, dus zijn integratie gaat makkelijk en normaal verlopen. Het team gaat ook enorm profiteren van zijn ervaring, want hij is een achtvoudig Grand Prix-winnaar." Over de bijdrage van De Vries in de eerste tien races zegt de eind 2023 terugtredende Tost: "Ik wil Nyck bedanken voor zijn waardevolle bijdrage tijdens zijn tijd bij Scuderia AlphaTauri en ik wens hem het beste voor zijn toekomst."

Officieel wordt Ricciardo door AlphaTauri geleend van Red Bull Racing, het team waarvoor hij sinds begin 2023 test- en reservecoureur is. De huurperiode loopt tot en met het einde van het huidige F1-seizoen en gaat in vanaf de GP van Hongarije. Hoe de plannen van AlphaTauri voor 2024 eruit zien, is nog niet bekend. Wel werd recent duidelijk dat de naam AlphaTauri verdwijnt, terwijl er al gesproken wordt met nieuwe titelsponsoren.