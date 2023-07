Waarom AlphaTauri's grootste zwakke punt Ricciardo kan nekken

Daniel Ricciardo had dit jaar nog bij McLaren moeten rijden, maar vanwege tegenvallende resultaten werd door beide partijen het contract voortijdig gescheurd. Hij keerde terug bij Red Bull, al was dat wel als derde rijder. Zijn vizier was constant gericht op een comeback in 2024, al had hij wel bepaalde eisen. Zo wilde hij idealiter alleen terugkeren bij een topteam, aangezien hij naar eigen zeggen beter presteert onder de druk die daar bij komt kijken.

Nu is de realiteit dat hij niet in 2024, maar volgende week al zijn comeback maakt. Dat gebeurt niet bij een topteam als Red Bull, Mercedes of Ferrari, maar bij het zusterteam van Red Bull: AlphaTauri. Dat team worstelt juist om in de punten te eindigen en staat ook helemaal onderaan bij de constructeurs met slechts twee punten uit tien races. Hij wisselt zo ook de RB19, die hij bestuurde bij de bandentest op Silverstone, in voor de AT04, met heel andere karakteristieken. Ricciardo houdt van een bolide die heel sterk is onder het remmen en bij het ingaan de bochten, maar dat zijn voorlopig niet bepaald de kenmerken die de AT04 omschrijven. Bij McLaren deed het gebrek aan vertrouwen op die twee vlakken hem juist de das om.

Vorig jaar liet hij in de Beyond the Grid-podcast al weten over de problemen bij het ingaan van de bochten: "Daar begint het allemaal. Als je worstelt op de exit van de bocht, is dat normaliter het gevolg van wat er gebeurd is in die bocht, waardoor je moeite hebt op de exit. De meeste moeilijkheden beginnen bij het ingaan van de bocht. Misschien niet alle, maar wel de meeste." Het is daarom slecht nieuws voor Ricciardo dat Yuki Tsunoda en Nyck de Vries op dat vlak dit seizoen hebben geworsteld. Onlangs gaf head of trackside engineering Jonathan Eddolls al toe dat er een probleem was met de stabiliteit van de achterkant van de AT04. "De instabiliteit aan de achterkant was een van de grotere zwakheden, maar daar hebben we aan gewerkt. Het is beter geworden, al blijft het nog steeds een zwak punt", liet Eddolls weten.

Eén probleem leidt tot het ander

Het probleem van de AlphaTauri AT04 lijkt vooral te liggen in het afremmen, met name wanneer er stevig geremd wordt. De achterkant van de bolide komt hoger te liggen terwijl de downforce afneemt. Dat leidt vervolgens tot een onbalans in de aerodynamica. Technisch directeur Jody Egginton sprak daar eerder dit jaar nog over: "Dat is een van de doelen die we niet echt behaald hebben in het voorseizoen... We twijfelden niet aan wat we wilden doen. We zochten naar een verbetering van de belasting aan de achterkant bij hoge rijhoogten. Het is de afname van de belasting bij deze rijhoogtes die op dit moment onze instabiliteit veroorzaakt." Het team werkte eraan om ervoor te zorgen dat de coureurs meer konden pushen bij een late entry.

Wat dat wel tot een uitdaging maakt, is het feit dat het met de huidige generatie Formule 1-bolides moeilijker is om tot een compromis in de afstelling te komen waardoor de auto in verschillende soorten bochten goed presteert. Daardoor kunnen de problemen van één gebied naar meerdere verspreiden, stelde Eddolls. "Als je probeert om dat deel van de zwakke punten aan te pakken, maak je de auto op andere vlakken langzamer. Stel: je wil meer aerobalans voor de snelle bochten. Dat maakt de balans beter en geeft je meer belasting. Als je entry in langzame bochten een beperking is, kan dat de mate waarin je meer vleugel of aerobalans kunt toevoegen beperken. Een zwakte op één gebied kan overal gevolgen hebben. Uiteraard proberen we een compromis te vinden dat ons globaal de beste rondetijd oplevert. Maar dat is de afweging die we eigenlijk elke week maken", aldus de technisch directeur van AlphaTauri.

Betere positie

Voor de Britse Grand Prix nam AlphaTauri een updatepakket mee om de problemen op dit gebied aan te pakken, al klonk Tsunoda nog niet helemaal overtuigd. "Tot dusver zien we geen tekenen van een enorme verbetering", zei de Japanner. "Tot nu toe ziet het er niet goed uit, het resultaat is nog niet goed. Op sommige gebieden merken we zeker wat verbetering, maar op andere gebieden hebben we ons niet verbeterd zoals we hadden verwacht. Dus we moeten er goed naar kijken."

Eddolls erkent dat het nog wel even gaat duren voordat AlphaTauri de beste performance uit de auto weet te halen. "Je verandert de aerodynamische ontwikkeling en er is een soort traagheid, het duurt even voordat die onderdelen op de auto zitten. Maar vanaf nu zouden we het effect van de verandering van het doel op dat gebied moeten gaan zien."

Hoe snel AlphaTauri de problemen te boven kan komen, kan een sleutelrol spelen in de kansen voor Ricciardo gedurende de rest van het seizoen. Maar voor de Australiër zelf kan het zijn dat hij, na een slechte ervaring met het ingaan van bochten bij McLaren, het gevoel heeft dat hij in een veel betere positie verkeert om te weten wat er nodig is om het deze keer goed te doen.