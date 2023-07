Eind 2022 moest Daniel Ricciardo het veld ruimen bij McLaren, dat zijn doorlopende contract verscheurde wegens tegenvallende prestaties. Vervolgens koos hij ervoor om niet direct in een nieuw race-avontuur te stappen, ook omdat hij wilde weten of het heilige vuur nog wel brandt. Om toch bij de Formule 1 betrokken te blijven, tekende de Australiër een deal als test- en reservecoureur bij Red Bull Racing. In die hoedanigheid mocht Ricciardo dinsdag op Silverstone in de RB19 stappen voor een bandentest en dat blijkt nu een opwarmertje te zijn geweest voor zijn rentree in de sport. Op dezelfde dag maakte zusterteam AlphaTauri namelijk bekend dat Nyck de Vries zijn zitje kwijtraakt en dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar zijn vervanger is.

Ricciardo stapt tijdens de Grand Prix van Hongarije al in de tweede AT04 om zich te meten met Yuki Tsunoda. Het houdt in dat de 34-jarige coureur uit Perth na slechts tien races afwezigheid terugkeert op de F1-grid. Het is een kans waar Ricciardo erg naar uitkijkt, zo laat hij in een uiterst korte reactie op het nieuws weten. "Ik heb er enorm veel zin in om met de Red Bull-familie terug te keren op de baan."

Voor Ricciardo is het nieuwe avontuur bij AlphaTauri tegelijkertijd ook een terugkeer op het oude nest. In 2012 en 2013 reed hij al twee seizoenen voor het team uit Faenza, dat destijds nog de naam Toro Rosso droeg. In die twee seizoenen maakte hij voldoende indruk om promotie naar Red Bull Racing af te dwingen. Nu wordt hij door Red Bull voor een half jaar uitgeleend aan AlphaTauri, nadat hij tijdens de bandentest op Silverstone een goede indruk achterliet op Christian Horner. "Het is geweldig om te zien dat Daniel zijn vorm niet is verloren tijdens zijn tijd naast de baan, maar ook dat de stappen die hij in zijn simulatorsessies gezet heeft zich vertalen naar de baan", zegt de teambaas van Red Bull. "Zijn rondetijden tijdens de bandentest waren extreem competitief. Het was een heel indrukwekkende rit en we zijn benieuwd om te zien wat de rest van het seizoen in petto heeft voor Daniel tijdens zijn verhuur aan AlphaTauri."