Brundle spreekt schande van gridstraffentombola in Monza

Bijna de helft van de Formule 1-grid kreeg afgelopen weekend in Monza een gridstraf. Dat had te maken met motoronderdelen die geïntroduceerd werden buiten de ‘pool’. Max Verstappen kreeg bijvoorbeeld een gridstraf van vijf plekken omdat Red Bull een nieuwe ICE introduceerde voor de wereldkampioen. Lewis Hamilton moest op zijn beurt achteraan starten omdat Mercedes een compleet nieuwe power unit introduceerde, hetzelfde gold voor Carlos Sainz van Ferrari en Sergio Perez van Red Bull Racing.

Tot grote ergernis van Brundle, de commentator van het Britse Sky Sports. “Met zeven auto’s die ervoor kozen of gedwongen werden om gridstraffen te pakken vanwege nieuwe motoronderdelen of andere problemen, was de startopstelling voor de tweede keer in drie races geen representatie van de kwalificatie-uitslag”, zegt Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Dit is onacceptabel als de fans op het circuit komen of thuis hun televisie aanzetten om de kwalificatie te bekijken. Ze verwachten dat die sessie bedoeld is om de grid te bepalen. We hebben in plaats daarvan uren moeten wachten tot een kronkelig en complex proces duidelijkheid gaf over hoe de straffen geïmplementeerd werden.”

Een perfecte oplossing bestaat niet, was afgelopen weekend de consensus in de paddock. Volgens Brundle loopt de Formule 1 schade op door het huidige systeem. “We hebben oplossingen nodig, F1 ziet er hierdoor slecht uit. Het is in eerste instantie bedoeld om teams ervan te weerhouden dat ze onnodig motoronderdelen gaan introduceren. Een simpele oplossing is om teams meer onderdelen te geven, door coureurs tijdens de race te straffen en ze op een bepaald moment door de pits te laten rijden. Een andere optie is om teams op financieel vlak te straffen of kampioenschapspunten af te nemen zodat de coureurs niet gestraft worden voor iets waar ze part noch deel aan hebben.”

Veel fans vinden dat een opgeschudde grid wel charme heeft vanwege de toprijders die van achteren naar voren moeten rijden, maar Brundle ziet dat anders: “Het kan interessant zijn als coureurs zich naar voren moeten vechten, maar het is beter als de zes auto’s met de beste kans op winst ook daadwerkelijk vooraan staan om met elkaar te vechten.”