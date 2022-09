Gridstraffenchaos in Monza: “Hier bestaat geen perfecte oplossing voor”

Maar liefst negen coureurs gingen zaterdag de kwalificatie in met een gridstraf. Het gros van de uitgedeelde penalty’s had te maken met een overschrijding van het aantal motoronderdelen dat tijdens een F1-seizoen gebruikt mag worden. Zo ging Max Verstappen vijf plaatsen achteruit omdat hij een vijfde interne verbrandingsmotor heeft genomen. Hierdoor staat de wereldkampioen niet tweede op de grid maar zevende, al dachten sommigen dat hij nadat alle straffen verwerkt waren, vierde kwam te staan op de startopstelling. Pas om 20.45 uur arriveerde het document van de FIA met de provisionele startvolgorde, waarmee alle onduidelijkheid werd weggenomen.

Op de vraag wat er gedaan kan worden aan de chaotische situatie die de motorische gridpenalty’s soms met zich meebrengen, laat Red Bull-teambaas Christian Horner bij Sky Sports weten: “Het is lastig om een oplossing hiervoor te vinden. Maar wat wel voor het huidige systeem spreekt, is dat we op zondag een grid hebben die flink door elkaar is geschud, wat voor een erg spannende race kan zorgen.”

Sky Sports F1-commentator Martin Brundle opperde om het nemen van extra motoronderdelen niet langer te bestraffen met een gridstraf, maar met puntenaftrek in het constructeurskampioenschap. Horner ziet weinig in dat idee: “Als je punten in het constructeurskampioenschap gaat aftrekken en iemand geniet een behoorlijke voorsprong, dan kan diegene gewoon nieuwe motoren blijven nemen. Hier bestaat dus geen perfecte oplossing voor.”

Horner denkt dat er eerder moet worden gekeken naar het verhogen van de aantallen motorcomponenten die tijdens een Formule 1-seizoen gebruikt mogen worden. Die limieten worden steeds strenger, terwijl het aantal races op de kalender juist groeit. In 2022 geldt er een limiet van drie interne verbrandingsmotoren, drie turbo’s, twee energy stores, drie MGU-H’s, drie MGU-K’s en twee control electronics. “Misschien dat drie voor drieëntwintig races gewoon wat aan de krappe kant is”, stelt de Brit. “We nemen sowieso een vierde en een vijfde motor mee op ons wereldtournee, dus waarom zou je die dan niet gewoon mogen gebruiken? Ik denk dat drie een beetje krap is, als je kijkt naar wat er van de motor gevraagd wordt.”

'Gridpenalty's dienen een doel'

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft geen andere oplossing paraat. Gevraagd naar hoe hij naar de gridstraffenregen in Monza kijkt, antwoordt de Oostenrijker tegenover onder andere Motorsport.com: “We moeten niet vergeten waarom we ze hebben. We hebben tegenwoordig een budgetplafond voor het chassis, wat we eerder niet hadden. Voor de motor is er nog geen budgetplafond.“ Volgens Wolff zou het de spuigaten uitlopen als er geen grenzen zouden zijn voor het verbruik van motoronderdelen. “Als er geen gridpenalty’s zouden zijn, dan zouden we kwalificatiemotoren hebben. En niet vijf, maar twintig! De grote teams en fabrikanten zouden dan veel meer geld uitgeven om zichzelf een competitief voordeel te verschaffen. Dat is waarom er iets moet zijn wat de boel begrensd. Dat is wat hierachter steekt.”

“Maar of het te gecompliceerd is geworden? Absoluut”, meent Wolff. “We moeten kijken of dit alles weg kan als straks het budgetplafond voor de motor in werking treedt, al willen we dan nog steeds geen wapenwedloop hebben als het gaat om het aantal motoren dat wordt ingezet. Want elke vrijheid die je ons geeft, zullen we benutten. En dan gaat het er misschien nog strategischer aan toe. Als je maar vijf of tien plekken straf krijgt, zie je elke race wel een opgeblazen motor, aangezien de nieuwe drie keer sneller zal zijn dan het oude exemplaar. Er moet dus iets zijn wat het binnen de perken houdt.”

Ook Wolff ziet het idee van Brundle om te gaan werken met puntenaftrek voor het constructeurskampioenschap, niet zitten. “Het nadeel hiervan is dat het eigenlijk alleen maar draait om het rijderskampioenschap. Je kan dus nieuwe motoren blijven brengen en puntenaftrek voor het constructeurskampioenschap blijven incasseren, om vervolgens gewoon met jouw coureur kampioen te worden, omdat hij elke race met een nieuwe power unit rijdt.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de GP van Italië