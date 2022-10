Max Verstappen behaalde zondag in Japan zijn twaalfde zege van het seizoen en behaalde dankzij een tijdstraf voor Charles Leclerc ook direct zijn tweede wereldtitel op het hoogste niveau. Verstappen bevestigde daarmee de weg die hij in 2021 insloeg. Toen behaalde hij de wereldtitel nog na een controversiële finale, maar in 2022 bestaat er geen twijfel over de sterkte van Verstappen en zijn Red Bull RB18-pakket.

Dat vindt ook Mario Andretti, de wereldkampioen Formule 1 van 1978. “Er is niets beters dan dat je zoiets meteen in het tweede seizoen kunt herhalen, zeker na wat er vorig jaar allemaal gebeurde in de nasleep van Abu Dhabi”, zegt Andretti in het programma Any Driven Monday van het Britse Sky Sports. “Hij heeft het verdiend, hij heeft het op de best mogelijke manier gedaan door te domineren en hij zal de rest van het seizoen waarschijnlijk ook blijven domineren. Hij is het perfecte voorbeeld van wat een wereldkampioen moet zijn.”

Verstappen groeide de afgelopen jaren in rap tempo uit tot een van de snelste coureurs van het veld, maar inmiddels is hij ook de solide kracht die elk team wenst. “Hij doet wat hij moet doen, hij is compleet”, aldus Andretti. “Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Hij kwalificeert goed, dat is heel belangrijk in de Formule 1. Zeker in de races presteert hij uitstekend. Het team verdient daarvoor ook de complimenten, de strategie is eigenlijk altijd goed. Als dat allemaal werkt, dan heb je een zware kluif om hem te verslaan. Op dit moment lijkt het erop dat hij de komende jaren op die positie blijft.”

Russell de revelatie van het seizoen

Verstappen stond en staat dit seizoen op eenzame hoogte, maar daarachter hebben verschillende coureurs reclame voor zichzelf gemaakt. Een van hen is George Russell, de nieuwe aanwinst van Mercedes. Hij heeft dit seizoen laten zien niet veel onder te doen voor Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen in de koningsklasse. In het kampioenschap staat de 24-jarige Brit er beter voor dan zijn ervaren teamgenoot.

“George Russell is de revelatie van het seizoen”, vindt Andretti. “Als je kijkt naar de stappen die hij gezet heeft sinds hij uit die mindere Williams kwam, hij heeft meteen de handschoen opgepakt. Het is niet alleen zijn vorm in de kwalificaties, maar ook in de races heeft hij laten zien. Aan het begin zag ik hem zelfs een beetje als een outsider voor de wereldtitel. Dat is geweldig om te zien. Je dacht eerst niet dat hij er meteen zou staan, maar dat hij zich zo tegen Lewis Hamilton laat zien is echt groots. Hij doet dat heel goed.”