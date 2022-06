Madrid toont belangstelling in toekomstige Formule 1-race

De Formule 1 staat de laatste jaren volop in de schijnwerpers. Dat resulteert in een toenemende belangstelling van vele landen en steden. Volgens F1 CEO Stefano Domenicali kan de sport wel dertig Grands Prix per jaar organiseren. Zo ver zal het echter niet komen. De toenemende interesse zorgt er echter wel voor dat enkele iconische races moeten vrezen voor hun toekomst. Zo is het onzeker of de races in Monaco en op Spa-Francorchamps in 2023 nog wel op de kalender prijken. Volgend jaar reist de sport voor het eerst af naar Las Vegas, terwijl China en Qatar moeten terugkeren. Ook hoopt het Zuid-Afrikaanse Kyalami op een plekje op de kalender.

Door het succes van nieuwe stratenraces als Miami en Jeddah staan ook steden in de rij. Zo heeft Nice een plan klaarliggen om de plek van Monaco in te nemen. Nu blijkt ook Madrid te werken aan een toekomstige Formule 1-race. De sport reist nu jaarlijks af naar het Circuit de Barcelona-Catalunya. Die race heeft een contract tot eind 2026. Madrid ziet het wel zitten om de koningsklasse van de autosport te ontvangen en heeft per brief haar interesse getoond aan Domenicali. Enrique Lopez, een gemeenteraadslid in Madrid, schreef: “Het is mij een genoegen om u namens het bestuur van de regio Madrid op de hoogte te brengen van onze interesse in de ontwikkeling van een Formule 1 Grand Prix in Madrid. Ik ben van mening dat de organisatie van een race-evenement in Madrid een succes wordt voor alle professionals, instituten en bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Formule 1. Het zou eveneens goed zijn voor de gehele regio en de inwoners. Daarom hebben we veel belangstelling om dit mogelijk te maken. Wij zijn er klaar voor om met u en uw team samen te werken om F1 naar Madrid te halen.”

De Formule 1 haalde in mei fors uit naar de Grand Prix-organisatie in Barcelona, na grote verkeersproblemen en een tekort aan faciliteiten op en rond het circuit.