Voorafgaand aan het Spaanse Grand Prix-weekend kondigde het Circuit de Barcelona-Catalunya aan volledig te zijn uitverkocht, nadat het de afgelopen twee seizoenen door corona met een beperkt aantal toeschouwers moest doen. Afgelopen weekend bezochten ongeveer 300.000 F1-fans de Spaanse baan. Al snel werd duidelijk dat de locatie niet voorbereid was op de menigte. Het zorgde voor lange rijen bij de beperkte eet- en drinkgelegenheden en toiletten. Op zaterdag en zondag kwam ook het verkeer tot stilstand door ernstige opstoppingen op de toegangswegen rond het circuit, waarna de bezoekers vervolgens moeite hadden een parkeerplek te vinden. Daarnaast had ook het kleine treinstation van Montmelo de grootste moeite om fans tijdens de spitsuren van en naar het centrum te vervoeren.

De problemen met het publiek werden verergerd door de hitte. Catalonië beleefde de laatste paar dagen de voorlopig heetste week van het jaar, met temperaturen die boven de 35 graden uitkwamen. Veel fans kwamen de dagen door zonder al te veel eten en drinken en uitten hun ongenoegen op social media. Sommigen lieten zelfs weten niet de race te bezoeken, ondanks er wel een ticket voor te hebben.

Een aantal uur na de race gaf de Formule 1 een verklaring, waarin het de files onaanvaardbaar noemde en er bij de organisatoren op aandrong een plan op te stellen om een soortgelijk probleem volgend seizoen te voorkomen. "Het enorme aantal fans bij dit evenement zowel binnen als buiten het circuit zorgde voor verkeersproblemen voor de fans," leest een verklaring van F1. "We hebben de promotor ervan bewust gemaakt dat dit niet acceptabel is en voor volgend seizoen moet worden opgelost."

Verschillende delen van het Montmelo-circuit waren voor dit jaar gerenoveerd, maar sommige van de belangrijkste toeschouwersfaciliteiten zijn in de loop der jaren vrijwel onaangeroerd gebleven. De GP van Spanje, waar Max Verstappen voor het eerst in de Formule 1 won en die een populaire toeristische bestemming is, heeft de afgelopen jaren een sterke toename van Nederlandse fans gezien. De resultaten van Carlos Sainz bij Ferrari en de comeback van Fernando Alonso hebben er ook voor gezorgd dat lokale fans de weg terug hebben gevonden, waar al sinds de oprichting in 1991 F1-races worden gehouden.

