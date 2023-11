Lawson overtuigd: "Als ik F1-kans krijg, is dat bij Red Bull"

Liam Lawson viel in Nederland, Italië, Singapore, Japan en Qatar in voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. De Nieuw-Zeelander maakte indruk, maar dat was niet voldoende voor een zitje bij AlphaTauri voor 2024. De 21-jarige coureur zal wel als reservecoureur aanblijven, maar moet nog zeker een jaar wachten op zijn fulltime Formule 1-kans. Er werd nog gedacht aan het uitlenen van Lawson aan Williams, maar bij dat team lijkt de voorkeur toch naar Logan Sargeant te gaan. Mocht die kans er toch komen voor Lawson, dan is hij er zelf zeker van dat dat via Red Bull gaat gebeuren.

"Het is frustrerend om volgend jaar niet te rijden, maar ik zal er alles aan blijven doen om in ieder geval nog betrokken te zijn bij de Formule 1", zegt Lawson in de Beyond the Grid-podcast. "Ik ben een Red Bull-coureur. Als ik ooit een kans krijg in de Formule 1, zal dat via Red Bull Racing gebeuren. Ik denk dat Red Bull mij dan die kans zal geven."

Voor Lawson, die de Super Formula-titel op Suzuka misliep, is het wel een vreemd gevoel om na vijf races voorlopig afscheid te nemen van de Formule 1. "Ik wil altijd rijden", vertelt de Kiwi. "Voor de Formule 1 stond mijn hele leven in het teken van het bereiken van F1 en ik had altijd al verwachtingen van hoe het zou zijn, maar je weet dat nooit echt totdat je er daadwerkelijk rijdt. Je bent altijd aan het anticiperen. Nu ik echt de kans heb gehad om mee te doen, is het zeker een ander gevoel om een stapje terug te doen, nu ik weet hoe het is. Ik hoef het me niet meer te verbeelden. Om het echt te ervaren was geweldig. Het was fantastisch voor mijn carrière, maar het is een beetje zwaar om een stap terug te doen."

Advies van Ricciardo en Verstappen

De verwachtingen die Lawson van de Formule 1 had, zijn allemaal waargemaakt in de vijf races die hij heeft mogen rijden. "Absoluut. Alles was erg speciaal. Maar tegelijkertijd was het zo'n drukke tijd. De meeste coureurs hebben een seizoen om zichzelf te bewijzen. Ik wist dat ik een klein window had. Op een gegeven moment zouden het er misschien maar twee zijn, misschien drie en toen werden het er uiteindelijk vijf. Maar ik wist dat ik er het beste van moest maken", aldus de Red Bull-junior, die door die roes geen tijd had om een stap terug te doen om te beseffen wat hem allemaal is overkomen. "Het draaide allemaal om het maximaliseren."

Om zijn tijd als invaller te kunnen maximaliseren, kreeg Lawson advies van Ricciardo en wat raad van Max Verstappen. "Daniel was zeer behulpzaam op Zandvoort. Voordat hij wegging voor zijn operatie was hij nog steeds op de baan en ik sprak vrijdagnacht met hem. Hij was er uiteraard heel aardig over. Op Monza zei Max dat ik moest proberen om ervan te genieten en er niet te veel over na te denken, dat ik gewoon zo ontspannen mogelijk moest zijn. Om eerlijk te zijn is hij altijd heel aardig voor mij geweest."