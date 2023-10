Ricciardo steekt Lawson hart onder de riem: "Zijn tijd komt nog"

AlphaTauri moest in Zandvoort, Monza, Singapore, Japan en Qatar een beroep doen op Red Bulls reservecoureur Liam Lawson. Daniel Ricciardo, die net was teruggekeerd als vervanger van Nyck de Vries, liep een gebroken linkerhand op bij een crash in de tweede vrije training op Zandvoort en moest dus een tijdje langs de zijlijn toekijken. Hij keert nu terug in Austin, waardoor de invalbeurten erop zitten voor Lawson. Bovendien heeft de Red Bull-junior te horen gekregen dat het zusterteam van Red Bull Racing voor 2024 vasthoudt aan Ricciardo en Yuki Tsunoda. Zodoende zit zijn tijd in de Formule 1 er voorlopig ook op.

"Liam heeft het geweldig gedaan", looft Ricciardo de invalbeurten van Lawson. Zonder ervaring met de AT04 stapte Lawson in op Zandvoort, waar hij verraderlijke omstandigheden trotseerde om als dertiende over de streep te komen. Op Monza was dat een elfde plaats en een race later, in Singapore, volgde met de negende plaats en twee punten zijn beste resultaat. "Dat hij op dit moment geen zitje heeft voor volgend jaar... Het is een van die gevallen dat hij nog jong is", vervolgt Ricciardo. "Het is niet dat hij aan het einde van zijn carrière zit. Hij zit nog in de vroege fase van zijn carrière. Blijf dus helpen, houd je hoofd koel", adviseert hij de Nieuw-Zeelander.

Ricciardo stelt dat Lawson het 'erg goed' gedaan heeft om deze kans voor zichzelf mogelijk te maken. "Als hij zo door blijft gaan, komt zijn tijd nog wel. Dat is het eigenlijk", voegt de achtvoudig Grand Prix-winnaar toe. "Wij hebben als coureurs altijd het gevoel dat we allemaal zo veel in onszelf geloven, dat we ons altijd gereed voelen. En waarom gebeurt het dan nog niet? Je carrière kan heel lang duren, denk ik. Het is nog niet voorbij. Ik bedoel, hij is jong. Hij is 21 of zoiets. Ik weet zeker dat hij een weg op de grid vindt als hij zo doorgaat", aldus de AlphaTauri-coureur.

Strijd om Super Formula-titel

Lawson sloot zijn invalbeurten af met de elfde plaats in Japan en de zestiende plaats in Qatar. Dat was meteen zijn slechtste resultaat in zijn tijd als invaller, wat hem met een vieze nasmaak achterliet. "Je wil natuurlijk met een hoogtepunt afsluiten", zei Lawson na de race in Qatar. "Dus het is best een domper om het op deze manier af te sluiten. Dat is gewoon iets waar we naar moeten kijken. De eerste paar races gingen echt goed. Het is behoorlijk teleurstellend om mijn reeks races zo af te sluiten."

Lawson is echter nog niet helemaal klaar dit jaar. Hij staat in Austin opnieuw stand-by als reservecoureur, waarna hij naar Japan vliegt. Daar strijdt hij dan namelijk op het circuit van Suzuka in een double-header om de titel in de Super Formula. Hij kijkt tegen een achterstand van acht punten aan op kampioenschapsleider Ritomo Miyata. Lawson hoopt uiteraard de titel te pakken, ook om zo de nasmaak van Qatar weg te spoelen. "Dit kan een enorme impact hebben op mijn carrière, zeker met hoe dit [afgelopen] weekend is verlopen."