Eerder op zaterdag eindigde Lewis Hamilton, na zelfs enige tijd aan de leiding te hebben gereden, fraai als tweede in de sprintrace in China. In de kwalificatie voor de reguliere Grand Prix slaagde de Mercedes-coureur er echter niet in die lijn door te zetten. Sterker nog: een momentje in bocht 14 leidde ertoe dat hij al na Q1 kon uitstappen; P18 was zijn deel.

Hamilton verremde zich voor bocht 14, de hairpin in de laatste sector. Dat kwam volgens de Brit mede door de wind en niet zozeer door het vaak onvoorspelbare gedrag van de Mercedes W15. “Je hebt daar de wind in de rug”, sprak Hamilton na afloop tegenover onder meer Motorsport.com. “Ik verwijt het team niets. Dit waren gewoon niet mijn beste rondjes in een kwalificatie.” Hij tilt er niet te zwaar aan. “Shit happens”, vervolgde Hamilton. “Soms heb je het voor elkaar en soms niet. We weten allemaal dat deze wagen wispelturig is, dus dan kan dit zomaar gebeuren. Ik zal echter wat plezier maken vanaf hier”, blikte hij vooruit op de race.

Ondanks het mooie resultaat in de sprintrace, besloot Mercedes veel te veranderen aan de afstelling voor de kwalificatie. “We hebben enorme aanpassingen doorgevoerd”, zei Hamilton. “We wilden gewoon experimenteren. Dus George ging de ene kant op, een heel andere kant dan ik. Daarvoor hadden we nagenoeg hetzelfde. Daarna ging ik dus de andere kant op, gewoon om te kijken of we wat konden vinden. Het voelde niet verschrikkelijk aan, ik kreeg de auto gewoon niet gestopt voor bocht 14."

Russell nuanceert verschillende setups

Volgens George Russell viel het verschil in setup met Hamilton wel mee. De jongste van de twee Britten bereikte wel Q3, maar speelde daarin met P8 een bijrol. “We hebben redelijk dezelfde afstelling, we zijn allebei een vergelijkbare richting ingegaan”, aldus Russell. “Er was een klein verschil, maar we zaten allebei behoorlijk in dezelfde richting. We hebben allebei grote veranderingen gedaan na de sprint. Als we alles dit weekend zouden optimaliseren, dan hadden we ons misschien als derde, vierde of vijfde gekwalificeerd. Daarmee zouden we echter niet tevreden zijn geweest. We willen voor zeges en titels vechten. Hopelijk kunnen we dat uiterlijk volgend jaar doen. Soms moet je de kortere termijn opofferen, om op de langere termijn stappen te zetten.”



Ook met de huidige afstelling had er wellicht meer ingezeten voor Russell. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar had in Q2 een extra setje softs nodig na de crash van Carlos Sainz en de daaropvolgende rode vlag. “Dat was een beetje jammer, want mijn eerste ronde in Q2 was tot de laatste bocht goed voor P3. Toen zorgde Carlos voor een code rood”, verklaarde Russell. “Vervolgens moest ik nog een setje banden gebruiken, waardoor ik nog maar één setje had voor Q3. Uiteindelijk is dit waar we momenteel staan als team. Als je het voor elkaar krijgt, dan sta je vooraan in dit groepje. Als je achter de feiten aanloopt, dan sta je achteraan in dit groepje. Dat laatste is voor ons het geval in de voorbije twee races.”