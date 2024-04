Alonso start Chinese GP vanaf P3, maar: "Morgen tevreden met P7 of P8"

Fernando Alonso ging met ietwat chagrijn de kwalificatie voor de Chinese Grand Prix in. De Spanjaard was vanochtend bezig aan een prima sprintrace, maar viel na een stevig duel met Carlos Sainz uit met schade aan zijn AMR24. De coureur van Aston Martin was ook nog eens 'under investigation' omdat hij in het duel met zijn landgenoot te roekeloos zou hebben gereden. Het leverde Alonso een zinloze tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn race-licentie op.

Alonso zette zijn frustratie over die beslissing aan de kant en begon verbeten aan de kwalificatie en wist zich na een achtste plek in Q1, een zevende plaats in Q2 te verbeteren naar uiteindelijk P3 in Q3. "Ik ben erg blij. Ik was gisteren [tijdens de sprintkwalificatie] in de regen ook al derde en dacht toen dat het aan de speciale weersomstandigheden lag", blikt de Spanjaard terug. "Maar vandaag waren we in een volledig droge kwalificatie ook derde. In de kwalificatie zijn we al het hele seizoen erg sterk, maar het racetempo is nog steeds niet goed. We zagen vanochtend al dat we een groep auto's achter ons ophielden, dus dat moeten we verbeteren. Maar het is één stap tegelijk en ik ben nu vooral blij met mijn optreden van vandaag."

Hoewel het tempo van zijn auto Alonso in de race-omstandigheden dus wat in de steek laat, verwacht hij met een uitgekiende strategie en wat wijde ellebogen wat uit te kunnen richten. "We gaan ons best doen. Ik ben voor de anderen niet de makkelijkste tegenstander om te passeren. We zullen de druk er vol op moeten houden om een sterke race te hebben, maar ik denk dat het lastig wordt om twee Ferrari's en McLarens 57 ronden achter me te houden. Als het morgen P7 of P8 wordt dan ben ik ook tevreden met het verloop van dit weekend."