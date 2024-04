Sinds vorige week is de kogel door de kerk en blijft Alonso nog twee jaar bij zijn huidige werkgever Aston Martin. Heel gerust op deze afloop was zijn teambaas Mike Krack niet. “Nee, ik was er niet van overtuigd. Toen Fernando bij het team kwam maakte hij duidelijk dat de kalender en het reizen veel energie kost, zeker als je het op de manier doet waarop hij het doet. Er bestaat geen 99 procent. Daarom kost het je alles, zeker met een schema zoals deze. Hij heeft zo vaak gezegd: er is geen leven, je bent honderd procent toegewijd of niet. Je begrijpt dat het waar is als hij zegt dat er geen leven omheen mogelijk is. Hierom had ik wat zorgen dat hij zou zeggen: ‘Nee, ik wil wat anders met mijn leven doen.’ Ik was erg verheugd om te zien dat hij meer van F1 houdt dan van een privéleven.”

Doordat het overgrote deel van de coureurs dit jaar een aflopend contract hebben, werd er druk gespeculeerd over een mogelijke overstap van de tweevoudig wereldkampioen. De Spanjaard werd nadrukkelijk in verband gebracht met Red Bull en Mercedes, maar hij koos ervoor om zijn belofte aan Aston Martin na te komen. “Fernando is een man van zijn woord”, vervolgt de Luxemburger. “Hij zei: ‘Ik moet eerst zelf nadenken, en ik moet beslissen of ik door wil gaan. Als ik door wil gaan, ga ik als eerste met Aston Martin in gesprek.’ Dat is ook gebeurd, en ik ben blij met de uitkomst”, vertelt Krack.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, with Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

De timing van de krabbel onder een nieuw contract is vroeg in het seizoen, maar hier heeft Krack bewust voor gekozen. “We hadden altijd al een datum afgesproken waarop we een beslissing wilden nemen. We zijn hebben vrij vroeg tot een overeenkomst gekomen. Het was fijn om te zien dat iedereen zich aan zijn woord hield.”

Nieuw contract Stroll nu prioriteit

Nu Alonso’s contractonderhandelingen achter de rug zijn, wil Krack zich gaan buigen over een nieuwe verbintenis met Lance Stroll. “Vorige week ging vooral om Fernando, maar we weten ook dat Aston Martin Lance’s thuis is. Daar zijn we ons van bewust en het hele project is ook rondom hem opgezet. We zijn op zoek naar continuïteit. Ik heb altijd gezegd dat dit heel belangrijk is, dus we zullen het de komende weken gaan zien”, aldus de 52-jarige teambaas.