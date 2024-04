Onlangs werd bekend dat Fernando Alonso een nieuw meerjarig contract heeft ondertekend bij Aston Martin. Daarmee lijkt het erop dat de Spanjaard ook nog in de Formule 1 actief is als hij over twee jaar 45 wordt. “Fernando is er ook een tijdje tussenuit geweest”, merkt Max Verstappen op tegenover onder andere Motorsport.com. “Vervolgens heeft hij zijn liefde voor de Formule 1 waarschijnlijk opnieuw ontdekt, waarna hij weer volledig competitief wilde worden. Het is lastig voor me om hier verder iets over te zeggen. Ik denk niet dat ik zelf hier nog ben als ik 45 ben. Maar je weet het nooit.”

Dat Alonso in april al zijn handtekening zette onder een nieuwe deal, kwam voor velen als een verrassing. Verstappen zegt dat hij niet verbaasd was toen hij het nieuws hoorde. “Nee, al heb ik natuurlijk niet alle informatie”, zegt Verstappen, die zelf ook even in verband werd gebracht met Aston Martin, dat vanaf 2026 met Honda-motoren rijdt. “Ze hebben natuurlijk een goede relatie. Ik weet niet wat voor plannen Aston Martin verder heeft, maar het is duidelijk een zeer ambitieus team. Ze willen winnen in de Formule 1. En Fernando gelooft in het project. Dus ja, dan is het natuurlijk logisch dat je tekent.”

Geen fysieke beperking

Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez zegt veel bewondering te hebben voor Alonso. “Ik heb enorm veel respect voor Fernando. Niet omdat hij doorgaat met rijden tot hij 45 of 50 jaar oud is. Maar omdat hij al vele jaren zo gemotiveerd is. Ik denk dat coureurs tegenwoordig kunnen doorgaan zo lang als ze willen. Er is geen fysieke beperking. Het heeft volgens mij meer te maken met motivatie. Want er zijn op het moment zoveel races dat de Formule 1 een aanzienlijk deel van je leven vormt. Je moet alles geven als je wil presteren in deze sport, en om dat zo lang te doen als Fernando, is iets waar ik ontzettend veel waardering voor heb. En het is een mooie combinatie, aangezien Honda zich voor 2026 bij Aston Martin voegt.”

Lewis Hamilton ziet het nieuwe contract voor Alonso als bewijs dat de leeftijd van de coureur geen voorname rol meer speelt in de Formule 1. “Ik had zelf nooit gedacht dat ik op mijn veertigste nog zou racen. Maar het kan verkeren in het leven”, laat de zevenvoudig wereldkampioen weten. “Ik heb zelf helemaal niet het gevoel dat ik bijna 40 ben. Ik voel me nog steeds jong.” Snerend naar Mercedes-teamgenoot George Russell, die naast hem zit, zegt hij met een lach: “Volgens mij heeft hij meer fysieke problemen dan ik! Hij brengt in elk geval meer tijd bij de fysio door!” Om vervolgens verder in te gaan op de contractverlenging van Alonso: “Ik vind het erg positief. Op de eerste plaats omdat ik dan niet de oudste coureur op de grid ben. Maar ook omdat Fernando een van de beste coureurs is die we in deze sport hebben gezien. En het laat zien waar het lichaam toe in staat is, als je er goed voor blijft zorgen.”