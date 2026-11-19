Formule 1 GP van Las Vegas

Lewis Hamilton ontkent vertrouwensproblemen bij Ferrari

De zevenvoudig F1-kampioen heeft in recente races meermaals pitstopoproepen genegeerd

Ed Hardy Filip Cleeren

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 11:57

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Lewis Hamilton heeft benadrukt dat er bij Ferrari nul problemen met 'vertrouwen' zijn, ondanks dat het overrulen van strategische calls door hem in recente Grands Prix in de Formule 1 herhaaldelijk is voorgekomen.

De zevenvoudig wereldkampioen heeft in twee van de laatste vier races - Singapore en Brazilië - calls om binnen te komen genegeerd, waarbij beide keren verkeerd uitpakten voor de Scuderia-coureur.

In Singapore koos hij ervoor om onder een virtual safety car zijn positie op de baan te behouden, maar op versleten banden viel hij in de slotfase terug van een mogelijke podiumplaats naar de zesde plek - waarvoor hij zich na afloop verontschuldigde.

Vervolgens bleef Hamilton de vorige keer in Brazilië op slicks rijden, ondanks dat de regen heviger werd. Dat leidde tot een late spin in de laatste bocht, waarna hij in de volgende ronde naar binnen kwam en uiteindelijk als negende finishte.

Die gevallen kwamen te midden van gesprekken over moeizame verhoudingen bij Ferrari, maar voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas van dit weekend bevestigde Hamilton dat alles in orde is - vooral met zijn nieuwe race-engineer voor 2026, Carlo Santi.

“Het is zeker geen kwestie van vertrouwen; we werken voortdurend aan onze communicatie”, zei de 41-jarige.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Het is dit jaar veel beter geweest. Carlo heeft geweldig werk geleverd en die specifieke twee keren, vooral de laatste keer, was het gewoon zo dat ik niet de informatie had die ik nodig had.

“Ik kreeg de call echt op het allerlaatste moment. We blijven gewoon aan de processen werken. We zijn enorm eensgezind over wat werkt in de juiste richting."

Dit jaar is voor Hamilton veel beter verlopen. Met nog drie races te gaan staat hij vierde in de stand, momenteel met 261 punten tegenover zijn totaal van 156 in 2025.

Zijn eerste jaar in Ferrari-kleuren was zeker teleurstellend, maar er zijn in 2026 nog altijd tekenen van verbetering geweest, ondanks dat het een aanzienlijke stap is ten opzichte van vorig seizoen.

Dat verwijst niet alleen naar de strategische calls, maar ook naar zijn band met teamgenoot Charles Leclerc, met wie hij een paar keer botste, met name drie weken geleden in Mexico.

Het kostte Ferrari de zege en Hamilton bekritiseerde vervolgens Leclercs 'alles-of-niets'-houding, voordat hij in São Paulo suggereerde dat de Monegask hem harder bestrijdt dan andere coureurs.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Dat leidde tot een vergadering van een uur tussen beide Scuderia-coureurs plus teambaas Fred Vasseur, en Hamilton en Leclerc hebben er nu vertrouwen in dat het probleem is opgelost.

“Charles is een geweldige coureur”, zei Hamilton. “De details waar we op ingingen over dat soort zaken, als het gaat om wanneer we het vizier sluiten: het is heel duidelijk, we begrijpen elkaar, we begrijpen elkaars grenzen en het ultieme doel, namelijk het beste resultaat voor het team behalen.

“Dus ik heb niet het gevoel dat dit in de toekomst een probleem zal zijn. Ik heb geen zorgen of twijfels over racen tegen hem, en ik denk dat hij die ook niet over mij heeft.”

Er werd natuurlijk veel gesproken over de botsing in Mexico, maar Leclerc denkt dat dit een gevolg is van het rijden voor Ferrari en dat alle focus nu ligt op het veiligstellen van de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.

“Alles is buiten proportie getrokken”, zei Leclerc. “Ik ben er inmiddels wel een beetje aan gewend, na zoveel jaren rijden voor Ferrari. Maar dingen worden heel vaak buiten proportie getrokken.

“Het doel is niet altijd om het eens te zijn en dat zal nooit gebeuren. We kunnen verschillende meningen hebben en dat was bijvoorbeeld in Mexico het geval.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Maar alleen al het feit dat we spraken, nam alle spanningen weg en we waren er helemaal oké mee. Het was niet zo dat we een uur moesten praten, ook al duurde het uiteindelijk een uur, gewoon omdat we het naar ons zin hadden.

“We begonnen over veel andere dingen te praten in een poging het team mee te nemen en te helpen het team vooruit te helpen.

“Maar de discussie over de spanning duurde misschien vijf of tien minuten en daarna was de lucht geklaard en dat was het.”

Ferrari begint aan de race in Vegas met 95 punten voorsprong op het als derde geklasseerde Red Bull en 142 punten achterstand op Mercedes, dat op Interlagos zijn negende titel veiligstelde.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Hoe het F1-reglement van 2026 Oscar Piastri's 'echte kracht' afzwakte



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



3 u



Hoe het F1-reglement van 2026 Oscar Piastri's 'echte kracht' afzwakte





Red Bull bespreekt hoe zorgwekkend Verstappens boordradio's zijn, chaos in Vegas?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



3 u



Red Bull bespreekt hoe zorgwekkend Verstappens boordradio's zijn, chaos in Vegas?





"Het was al eng bij 100 km/h" - F1-coureurs geschrokken van 'ijsbaan' in Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



4 u



"Het was al eng bij 100 km/h" - F1-coureurs geschrokken van 'ijsbaan' in Las Vegas





Wat Flavio Briatore bij Alpine meeneemt van McLaren na 'ramp' met Fernando Alonso



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



4 u



Wat Flavio Briatore bij Alpine meeneemt van McLaren na 'ramp' met Fernando Alonso

Vorig artikel Charles Leclerc onthult gadget die hij in zijn Ferrari 'verborgen' hield

Volgend artikel Regen legt eerste vrije training GP van Las Vegas stil

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ed Hardy





Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



6 u



Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar





F1 GP van Las Vegas: Russell snelste in lastige VT2, Verstappen blijft achter



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



9 u



F1 GP van Las Vegas: Russell snelste in lastige VT2, Verstappen blijft achter





Charles Leclerc: ophef na F1 GP van Mexico werd “buiten proportie” getrokken



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



Charles Leclerc: ophef na F1 GP van Mexico werd “buiten proportie” getrokken

Meer van

Lewis Hamilton





Waar draait het nog om in F1 2026?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



4 d



Waar draait het nog om in F1 2026?





‘Lewis vermoedde een complot’ – Nico Rosberg legt uit hoe F1-rivaliteit met Lewis Hamilton bij Mercedes ontspoorde



Formule 1



Formule 1 5 d



‘Lewis vermoedde een complot’ – Nico Rosberg legt uit hoe F1-rivaliteit met Lewis Hamilton bij Mercedes ontspoorde





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Ferrari





Toto Wolff vreest niet dat Kimi Antonelli naar Ferrari vertrekt



Formule 1



Formule 1 3 d



Toto Wolff vreest niet dat Kimi Antonelli naar Ferrari vertrekt





De verrassende convergentie achter het steeds competitievere F1-seizoen 2026



Formule 1



Formule 1 6 d



De verrassende convergentie achter het steeds competitievere F1-seizoen 2026





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



27 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 14 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer