Formule 1 GP van Las Vegas

Kimi Antonelli verwacht terugkeer van jojo-races bij F1 GP van Las Vegas

De F1-wereldkampioen van 2026 denkt dat dit weekend de terugkeer van het omstreden jojo-racen te zien zal zijn

Ed Hardy Ronald Vording

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 10:09

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Guido De Bortoli

Formule 1-wereldkampioen Kimi Antonelli voorspelt dat het ‘jojo-racen’ dit weekend tijdens de Grand Prix van Las Vegas terugkeert, dankzij de low-downforce-kenmerken van het circuit.

De nieuwe reglementen voor 2026, met een meer elektrische power unit, hebben op bepaalde circuits voor een radicaal andere racestijl gezorgd, die als ‘jojo’ wordt bestempeld.

Daarbij kunnen auto's met extra vermogen uit de batterij gemakkelijk inhalen, maar vervolgens niet wegrijden - of zelfs hun positie vasthouden - doordat ze later energie verliezen.

Dit is vooral te zien op circuits met weinig downforce, met Monza in september als duidelijk voorbeeld, dankzij de enorme slipstream op de lange rechte stukken en minder plekken om energie terug te winnen.

Dat zou dit weekend in Las Vegas opnieuw te zien kunnen zijn. Het stratencircuit heeft een van de langste rechte stukken op de kalender, met over de ronde van 17 bochten heel weinig adempauze.

Antonelli zei: “De inzet van energie is niet optimaal, daar ga ik niet over liegen, en zeker met het lange rechte stuk achterop is het niet het makkelijkst.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

“Maar dat geldt voor iedereen. Dat gaat veel kansen creëren om op allerlei plekken in te halen.

“Waarschijnlijk kunnen we een jojorace verwachten, door de vele lange rechte stukken en de vele mogelijkheden om de batterij op verschillende manieren te gebruiken.

“Het is niet makkelijk en het wordt voor ons allemaal niet eenvoudig, vooral omdat het zo koud is. Je hebt overal zoveel mogelijk snelheid nodig om überhaupt temperatuur op te bouwen.”

Antonelli denkt dat die unieke omstandigheden van de race in Vegas een extra uitdaging vormen. De temperaturen kunnen mogelijk dalen tot slechts 4 °C, waardoor de bandenprestaties extra belangrijk zijn.

Dit zou voor een hectische kwalificatie moeten zorgen, waarbij ook de baanevolutie moet worden gemanaged, aangezien het circuit tussen de sessies weer opengaat voor verkeer en er stof terug op het woestijnasfalt neerdaalt.

“Ik denk dat dit zo'n moment wordt waarop je ons meerdere opwarmronden ziet rijden om daarna pas aan de snelle ronde te beginnen”, voegde de wereldkampioen van 2026 toe.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Vegas 2025

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

“Naar buiten gaan en meteen pushen is niet mogelijk, want het is dit jaar al moeilijker geweest om op alle circuits waar we zijn geweest temperatuur op te bouwen.

“Het is moeilijker geweest om op te warmen. Ik denk dat het hier op dat vlak nog een stap verder gaat.

“Dus ja, daarom denk ik dat dit zo'n weekend wordt dat een uitschieter kan zijn, omdat het volgens mij cruciaal wordt om de banden in het juiste venster te hebben wanneer je aan een snelle ronde begint.”

Dergelijke omstandigheden zouden dus in het voordeel kunnen zijn van Mercedes, dat gedurende een groot deel van 2026 de efficiëntste power unit had, wat deels Antonelli's opmars van de 19e naar de eerste plaats in Monza verklaart.

Maar Red Bull is het team in vorm, met Max Verstappen die al acht races op rij op het podium staat, inclusief drie overwinningen, waarmee hij Antonelli evenaart voor de meeste zeges in die periode.

“Ik denk dat Red Bull dit weekend heel sterk gaat zijn”, zei Antonelli. “Maar ik denk dat wij de enigen zijn die een set vleugels hebben die qua downforce iets lager zit, dus iets minder luchtweerstand oplevert.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Dus het wordt interessant. Laten we zien of we die hier gaan gebruiken, maar het wordt zeker heel interessant.

“Ik denk dat onze power unit heel sterk is geweest aan de elektrische kant, uiteraard ook aan de verbrandingskant, maar de elektrische kant is heel sterk geweest.

“Wij zijn waarschijnlijk de efficiëntsten qua elektrisch vermogen en efficiëntie. Maar Red Bull heeft ook een heel sterke power unit en hun auto is heel efficiënt op het rechte stuk.

“Ik denk dat onze belangrijkste concurrent dit weekend Red Bull zal zijn, waarschijnlijk McLaren ook. Laten we ook zien hoe Ferrari het gaat doen.”

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- Het Motorsport.com-team

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