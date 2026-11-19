Formule 1 GP van Las Vegas

Max Verstappen: "Als ik de regels zou bepalen, mag F1 niet meer op bepaalde plekken komen!"

Verstappen noemt de terugkeer van V8-motoren een stap in de goede richting voor F1, maar voegt toe dat hij in een ideale wereld aanzienlijk verder zou zijn gegaan als hij degene was die de regels schreef

Ronald Vording

Bewerkt: 19 nov 2026, 09:14

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Hoewel de aankondiging van de FIA slechts vijf minuten online stond, bestaat er in de paddock geen twijfel over dat V8-motoren terugkeren in de Formule 1. Er is een principeakkoord bereikt over een 2,1-liter V8 met turbo en een kleinere elektrische component, die in 2030 in plaats van 2031 moet worden ingevoerd.

Max Verstappen is een van de grootste critici van de huidige reglementen en daardoor een van de grootste pleitbezorgers van verandering. Hij verwelkomt de toekomstplannen van F1, maar zegt dat het te vroeg is om te zeggen of die hem langer in de klasse zouden kunnen houden.

"Ik weet het niet. Het is zeker beter, maar ik kan je nu niet zeggen wat ik na 2030 ga doen. Maar voor de sport zelf is het een goede keuze", zei hij.

Het contract dat Verstappen voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland in Zandvoort tekende, loopt tot eind 2030, wat betekent dat hij hoe dan ook een voorproefje krijgt van de nieuwe reglementen. Naast de V8-motoren wordt ook verwacht dat de nieuwe regels een verdere verlaging van het autogewicht omvatten.

Toen Motorsport.com Verstappen vroeg of de plannen voor 2030 zijn wat hij zelf zou hebben bedacht als hij de regels zou schrijven, maakte de Nederlander duidelijk dat dit niet helemaal het geval is.

"Nee, maar dat komt ook doordat je [met mijn plannen] op sommige circuits niet zou mogen racen omdat het te luid zou zijn! Als het aan mij ligt, dan zou ik de turbo eraf halen. En ik zou af van het [elektrische] vermogen. Nou ja, misschien kun je het gebruiken als push-to-pass, maar niet meer te veel aan de batterijkant. Maar dan mag je op sommige circuits niet racen", zei Verstappen, verwijzend naar de geluidsbeperkingen waarmee veel circuits tegenwoordig te maken hebben.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Voor stratencircuits in grote steden zou dit logischerwijs een nog groter probleem zijn.

Verstappen voegde toe: "Het brandstofverbruik gaat zonder turbo ook flink omhoog, dus je zou een grotere tank nodig hebben als je tijdens de races niet wilt tanken. Dus dan begrijp ik natuurlijk dat je een turbo wilt hebben."

Naast dit praktische argument was het behouden van de turbo ook vanuit politiek oogpunt belangrijk, bijvoorbeeld om Audi en Honda aan boord te houden.

Met al die factoren in het achterhoofd ziet Verstappen dit compromis wel als een belangrijke stap in de goede richting voor F1.

"Als het volledig aan mij ligt, dan zou ik natuurlijk teruggaan naar een V10 of wat dan ook. Dat klinkt nog beter, maar ik weet dat dat niet realistisch is.

"Maar dit is goed. Dit gaat zeker de goede kant op. Maar nogmaals, het is nog niet bevestigd, dus ik denk dat er nog een paar dingen zijn waarover ze het eens moeten worden."

Toch lijkt dit principeakkoord erop te wijzen dat F1 en de FIA de klachten van coureurs over clipping, super clipping en andere problemen met de power units van 2026 serieus hebben genomen bij het nadenken over de toekomst.

Verstappen is het daarmee eens, maar denkt ook dat zelfs de kopstukken van F1 beseffen dat het zo niet verder kan, ook al zouden ze dat nooit publiekelijk toegeven: "Het is waarschijnlijk een combinatie van misschien naar ons advies luisteren, maar ook beseffen dat wat we nu hebben niet is wat je wilt! Dus ja, het is waarschijnlijk een beetje een combinatie."

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- Het Motorsport.com-team

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