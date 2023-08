Na de spannende titelstrijd van 2021 en de vroege wereldtitel van 2022 lijkt Max Verstappen de race om het kampioenschap in 2023 nog eerder in het slot te gooien. Na zijn dubbele overwinning in België staat de regerend tweevoudig wereldkampioen maar liefst 125 punten voor in de WK-stand. De naaste belager van de coureur van Red Bull Racing is zijn teamgenoot Sergio Perez, die na een reeks tegenvallende weekenden terugsloeg door in België tweede te worden. De Mexicaan leidde de Belgische GP vanaf de start, maar moest in ronde 17 toezien hoe de als zesde gestarte Verstappen hem met groot snelheidsverschil inhaalde op Kemmel Straight. Daarna liep de Nederlander uit tot een voorsprong van 22 seconden aan de finish.

Verstappen heeft in de tweede seizoenshelft in principe dus weinig meer te vrezen van zijn teamgenoot, terwijl de concurrenten van de andere teams nog minder in de melk te brokkelen hebben. Zo staan Fernando Alonso en Lewis Hamilton, de nummers drie en vier in het WK, inmiddels op respectievelijk 165 en 166 punten achterstand. Ook zijn ze nog geen enkele keer echt in de buurt van een overwinning gekomen. Dat is in de ogen van Hamilton vooral te wijten aan het feit dat de Red Bull RB19 met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Na de Belgische GP heeft de zevenvoudig wereldkampioen echter laten doorschemeren dat hij vindt dat Perez niet alles uit de bolide haalt wat erin zit.

"Momenteel is het onmogelijk om de Red Bulls te verslaan, tenzij ze de finish niet halen. Ze rijden acht tienden tot een seconde per ronde sneller", zei Hamilton na het treffen op Spa-Francorchamps voor de camera van Sporza. Vervolgens werd de Mercedes-coureur gevraagd of hij dat frustrerend vindt, iets wat hij ontkent. "Het is wat het is. Ik raak niet gefrustreerd als ik er niets aan kan doen en over het algemeen raak ik niet snel gefrustreerd. Wil ik net zo snel zijn als hen? Absoluut. Wil ik zelf ook zo'n snelle auto? Natuurlijk. Als ik in Sergio's auto had gezeten, dan zou Max niet de tijd hebben die hij nu heeft, maar dat is nu niet het geval."

