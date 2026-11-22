Formule 1 GP van Las Vegas

Lewis Hamilton: ‘Charles Leclercs mindset heeft ons vandaag veel punten gekost’

Hamilton onthield zich ervan uit te halen naar zijn teamgenoot, maar zijn frustratie kwam nog steeds naar voren na opnieuw een incident in Las Vegas

Benjamin Vinel Cihangir Perperik

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 11:48

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Lewis Hamilton liet voorzichtig doorschemeren dat de “gemoedstoestand” van Charles Leclerc de oorzaak was van hun botsing in de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1.

Hamilton en Leclerc lagen in de race in Nevada in ronde 37 zesde en zevende, op slechts zo'n twee seconden van raceleider Max Verstappen, toen de Monegask aan de binnenkant van bocht 7 dook. Zijn voorwielen zaten bijna naast die van de Brit, maar hij leek te zien dat het gat dichtging en trok zich terug. Daardoor zat zijn vooras bij de apex naast de sidepod van Hamilton en tikte hij uiteindelijk het linkerachterwiel van zijn teamgenoot aan, waardoor de zusterauto in de rondte ging.

Leclerc kreeg daarvoor een tijdstraf van 10 seconden, terwijl Hamilton vier posities en ongeveer acht seconden verloor. Daardoor kwamen ze uiteindelijk als respectievelijk tiende en zevende onder de zwart-wit geblokte vlag door, waarmee een waarschijnlijke top-vijfklassering en een mogelijke podiumplaats verloren gingen.

Het was slechts een van de vele incidenten tussen de Ferrari-coureurs dit seizoen, waaronder hun opvallende botsing in de eerste ronde van de Grand Prix van Mexico. Daar reden ze eerste en tweede, maar verloren ze de zege aan Max Verstappen, waarna Hamilton om “serieuze gesprekken” vroeg.

Die gesprekken kwamen er, maar drie weken later is de situatie nog altijd niet opgelost.

Gevraagd wat er na het incident in Las Vegas moest gebeuren, nog voordat hij de kans had gehad om het met zijn teamgenoot te bespreken, hield Hamilton zich op de vlakte: “Ik weet het niet, maar daar wil ik niet op ingaan. Dat zijn vragen voor Ferrari.”

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Toen hem werd gevraagd wat er door hem heen ging op het moment van de botsing, gezien hun eerdere aanvaringen, schoof Hamilton de schuld subtiel richting zijn teamgenoot.

“Ik heb dit al vaak meegemaakt. Op dat moment wist ik gewoon dat ik sneller was. Ik kwam net terug van een tijdstraf van 10 seconden”, zei de Ferrari-coureur, die in vier ronden van de veertiende naar de achtste plaats was opgeklommen voordat hij Leclerc inhaalde en ze allebei Pierre Gasly passeerden.

“Ik dacht echt alleen maar aan het verslaan van McLaren. We moeten McLaren verslaan om te voorkomen dat wij daarachter met elkaar vechten. Elke keer dat we met elkaar vechten, verliezen we terrein. Laten we gewoon samenwerken, in elkaars slipstream blijven, blijven pushen en die jongens voor ons inhalen.

“We zaten, denk ik, niet in dezelfde gemoedstoestand. Uiteindelijk heeft het ons vandaag veel punten gekost.”

Opvallend genoeg opperde wereldkampioen van 1996 Damon Hill onlangs dat Ferrari Hamilton voor 2027 tot eerste rijder zou moeten maken.

“Maak Lewis #1 Ferrari-coureur. Regel het. Maak het duidelijk. Dan is alle discussie voorbij. Lewis gaat voor Ferrari. Als ze hem 100% steunen”, twitterde Hill op 6 november.

Toen Hamilton vervolgens de vraag kreeg of Ferrari dat zou moeten doen en of hij zelf om die status zou vragen, antwoordde hij zonder een seconde te aarzelen: “Ik heb nooit gevraagd om eerste rijder te zijn, echt nooit.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Er was een moment in het seizoen dat ik ruim 40 punten voor stond. Op dat moment ging het gevecht tussen mij en Kimi [Antonelli]. Ik zat het dichtst bij hem. Ik stond lange tijd dit jaar tweede”, vervolgde hij. Hamilton bezette de tweede plaats na de races in Monaco en Barcelona in juni, en ook na de Grands Prix van België en Hongarije in juli.

“Op dat moment hadden we steun nodig om ervoor te zorgen dat we Kimi zouden verslaan. Er waren een paar momenten in het seizoen waarop we Kimi volgens mij hadden kunnen verslaan met die steun.

“Dat is niet… Waarom ik om heb gevraagd, is dat we elkaar niet zouden moeten raken. Dat mag gewoon nooit gebeuren. Ik heb er alles over gezegd wat ik kan zeggen, en de vraag moet aan Ferrari worden gesteld.”

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