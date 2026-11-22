Formule 1 GP van Las Vegas

Charles Leclerc: Ferrari moet oplossing vinden voor 'onacceptabele' vete na clash met Lewis Hamilton

De terugkeer van 'jojo-racen' in de Las Vegas Grand Prix leidde tot een controversiële botsing tussen de Ferrari-coureurs

Stuart Codling Ronald Vording

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 07:51

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Charles Leclerc sloot Las Vegas af met een tijdstraf van 10 seconden voor een vermijdbare botsing met Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton, en met een duidelijke uitbrander van teambaas Frederic Vasseur nog in zijn oren.

Beide Ferrari's waren buiten de top-tien gestart, nadat het in de kwalificatie niet was gelukt om de benodigde slipstream goed te organiseren. In de openingsfase van de race maakten ze echter terrein goed, in een wedstrijd waarin het soort extreme 'jojo'-inhaalacties te zien was dat sinds het begin van het seizoen zelden meer is voorgekomen. Zodra Leclerc en Hamilton dicht bij elkaar op de baan zitten, volgen er discussies. De eerste signalen kwamen toen Leclerc over de boordradio zei: "Hij [Hamilton] moet oppassen met dat dichtknijpen", terwijl ze met Oscar Piastri van McLaren vochten in de onderste regionen van de top-tien.

Hamilton kreeg vervolgens weliswaar een tijdstraf van 10 seconden omdat hij in ronde 10, tijdens een gevecht met de andere McLaren van Lando Norris, de baan had verlaten en daar voordeel uit had gehaald, maar een safety car voor het weghalen van de gestrande Cadillac van Sergio Pérez beperkte de mogelijke schade. Toch liet Hamilton over de boordradio zijn frustratie blijken over de straf zelf en over het besluit van Ferrari om zijn stop met een ronde uit te stellen.

Omdat Hamilton voor Leclerc reed op het moment dat de safety car naar buiten kwam, had Leclerc buiten de 'box' moeten wachten tot Hamilton zijn straf had uitgezeten als ze allebei tegelijk naar binnen waren gekomen.

Tegen die achtergrond van oplopende frustratie raakten ze elkaar in ronde 38 in het bochtencomplex 7-9. Hamilton had na de herstart flink terrein goedgemaakt, nadat hij door het uitzitten van zijn straf bij zijn stop was teruggevallen naar de veertiende plaats. In ronde 34 ging hij Leclerc voorbij voor de zevende plek, terwijl zijn teamgenoot een weg zocht langs de als zesde rijdende Alpine van Pierre Gasly.

Vier ronden later, nadat ze allebei met Gasly hadden afgerekend, dook Leclerc aan de binnenkant van bocht 7. Hij reed bij de apex over de kerb, raakte het rechterachterwiel van Hamilton en tikte hem in een spin. Dat leverde een onderzoek van de stewards en een tijdstraf van 10 seconden op, ook al bleek uit onboardbeelden dat Hamilton aan de binnenkant geen volledige autobreedte had gelaten. Volgens de rijrichtlijnen van de FIA moet de aanvallende auto volledig onder controle zijn om recht te hebben op 'racing room'.

Leclerc kwam als zesde over de streep, maar zakte na het toepassen van de straf terug naar de tiende plaats. Ook kreeg hij de instructie om zich bij teambaas Frederic Vasseur te melden voordat hij doorging naar de verplichte mediagesprekken na de race.

"Charles, ik wil je meteen na de race spreken, vóór alles", zei Vasseur over de boordradio.

Team boss Vasseur summoned Leclerc for a dressing-down after the race

Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Leclerc klonk daarna passend aangeslagen toen hij zijn reactie gaf.

"Het was leuk, tot het dat helemaal niet meer was", zei hij over een race waarin, net als aan het begin van het seizoen, het merendeel van de inhaalacties werd bepaald door verschillen in elektrische inzet.

"Maar ja, eerlijk gezegd kan ik niet echt... Het zou opnieuw heel respectloos zijn om te zeggen dat het eigenlijk leuk was, want het eindresultaat is... ja, ik voel me heel slecht tegenover het team.

"Dus ik denk dat het terecht was."

Leclerc en Hamilton zijn dit seizoen al meerdere keren met elkaar in gevecht geweest op de baan, maar in Mexico liep de spanning op toen ze een mogelijke een-twee verspeelden door in de openingsronde om de leiding te ruziën. Daar zorgden de inhaalpoging van Leclerc en de verdediging van Hamilton ervoor dat Max Verstappen hen allebei kon passeren en uiteindelijk won.

In aanloop naar dit evenement zeiden beide coureurs dat ze productieve gesprekken om de lucht te klaren hadden gevoerd, maar de gebeurtenissen in Las Vegas doen vermoeden dat er meer nodig is.

"We moeten gewoon oplossen wat niet werkt", zei Leclerc.

"Nogmaals, het is een lastige situatie om in te zitten en het is ook lastig om hier voor jullie over dit soort dingen te praten. Het is dus niet acceptabel, dat is eigenlijk alles wat ik kan zeggen... en ik heb het gevoel dat het altijd lastig is zodra we elkaar op de baan tegenkomen.

"Ik denk niet dat dit zo op de limiet zat als sommige andere gevechten. Ik had het gevoel dat er ruimte was om daar te komen zonder te veel risico te nemen. Misschien heb ik niet goed ingeschat wat Lewis op dat moment kon zien en de ruimte was er, maar met die kerb aan de binnenkant was het heel lastig.

"Nogmaals, ik wil het uiteindelijk niet over de straf hebben. Ik ben degene die 10 seconden krijgt."

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- Het Motorsport.com-team

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