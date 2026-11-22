Formule 1 GP van Las Vegas

Vasseur woedend na nieuwe 'onprofessionele' Ferrari-clash: 'Hetzelfde verhaal als in Mexico'

Slechts twee races nadat Charles Leclerc en Lewis Hamilton in Mexico met elkaar in aanvaring kwamen, was Ferrari-teambaas Fred Vasseur aan het einde van zijn Latijn toen de vijandelijkheden in Las Vegas opnieuw oplaaiden

Filip Cleeren Ronald Vording

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 10:05

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Ferrari-teambaas Fred Vasseur noemt het contact van Charles Leclerc met Lewis Hamilton in de Grand Prix van Las Vegas "onacceptabel" en vindt dat het getuigde van "een gebrek aan respect voor het team". Het Formule 1-team staat voor nieuwe crisisgesprekken, amper drie weken na de aanvaring in Mexico.

Vasseur moest na de kostbare schermutseling in Mexico al met zowel Leclerc als Hamilton om tafel en zal dat opnieuw doen nadat zijn twee auto's elkaar in ronde 38 raakten in de straten van Las Vegas. Leclerc kreeg de schuld: hij liet zijn voorvleugel aan de binnenkant van Hamilton hangen, waardoor de Brit spinde.

Leclerc kreeg voor de botsing een tijdstraf van 10 seconden, terwijl Hamilton terugviel naar de tiende plek en uiteindelijk als achtste over de finish kwam. Leclerc werd na het bijstellen van de straf bij zijn racetijd als tiende geklasseerd.

Zo kort na Mexico was Vasseur wel klaar met het idee dat zijn coureurs opnieuw met elkaar in de clinch lagen en dat er weer gesprekken nodig waren om de lucht te klaren.

"Charles, ik wil je na de race spreken, voor al het andere", zei Vasseur over de boordradio tijdens de uitloopronde.

Gevraagd hoe dat gesprek verliep, antwoordde Vasseur veelzeggend: "Het was geen gesprek. Ik heb gesproken.

"Volgens mij heeft hij zijn excuses aangeboden en begreep hij het, maar het resultaat ligt er. Je maakt een fout en zegt: 'Mijn fout, sorry.' Maar je hebt [nog steeds] een fout gemaakt."

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Hij vervolgde: "Het is onacceptabel. Het is een gebrek aan respect voor het team, voor de sponsors, hetzelfde verhaal als na Mexico. Volgens mij hebben we in São Paulo een duidelijk gesprek gehad. Vandaag was het niet professioneel. Ik denk dat dit waarschijnlijk de escalatie van de spanning is."

Na de klachten van Hamilton had Ferrari tijdens de race al contact gehad met Leclerc over de agressieve manier waarop hij de Brit afkneep. De oval-achtige slipstreamrace in Las Vegas vroeg een zekere mate van vertrouwen en teamwork om door het veld naar voren te komen, omdat niet tegen elkaar racen ook geen optie was. De race werd een pijnlijke herinnering dat het vertrouwen tussen Leclerc en Hamilton ontbreekt.

"We hebben Charles tijdens de race de boodschap gegeven dat hij aan het team moest denken terwijl hij op de juiste manier aan het vechten was, maar in dit soort race kun je de posities niet bevriezen, omdat je in de slipstream zit", legde Vasseur uit. "Als je vertraagt, haalt degene achter je je in. En alle andere teams konden elkaar tijdens de race twintig keer inhalen. Je kunt je mijn frustratie niet voorstellen, maar belangrijker nog die van alle mensen thuis."

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Op de vraag of het nu tijd is voor strengere richtlijnen of regels, zei hij: "Het gaat niet om regels. Wat kun je anders doen, behalve dat je je teamgenoten moet respecteren. In dit soort race moet je de auto voor je inhalen. Je kunt er niet achterblijven. Het is totaal niet te managen. Je moet het gewoon met respect doen als het je teamgenoot is, met minder risico. Ze moeten zich gewoon professioneel gedragen."

Omdat dit gesprek tussen Mexico en Brazilië net al was gevoerd, is niet helemaal duidelijk wat Vasseur nu anders kan doen. Dat gevoel heeft de Fransman machteloos achtergelaten.

"Daarom wil ik morgen opnieuw een gesprek voeren", zei hij. "En ook proberen de situatie te laten bezinken. Ik denk niet dat twee minuten na de race de juiste plek is om dit met hen te bespreken. Ik zag dat Charles er wat doorheen zat. En ik heb hem gezegd wat ik moest zeggen. Morgen moet ik het met hem bespreken."

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- Het Motorsport.com-team

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