Zondag stuurde de Formule 1 voorafgaand aan de GP van Oostenrijk een verklaring rond waarin zij het "onacceptabele" gedrag van diverse bezoekers veroordeelde, nadat fans melding hadden gemaakt van seksuele intimidatie, racisme en homofobie op zowel het circuit als de campings. Na afloop van de race noemde Max Verstappen de gebeurtenissen "schokkend", terwijl Lewis Hamilton het gedrag van de betreffende bezoekers "walgelijk" noemde. De zevenvoudig wereldkampioen ging vervolgens ook in op het initiatief We Race As One, dat de Formule 1 in 2020 introduceerde om aandacht te vragen voor onder meer de strijd tegen racisme en ongelijkheid. Hem bekruipt het gevoel dat het met dit initiatief te veel bij woorden blijft.

"Het is tijd voor actie. We Race As One was allemaal goed en wel, maar het waren slechts woorden. Het heeft eigenlijk niet echt iets gedaan", stelt Hamilton. "Er was geen financiering voor iets, er was geen programma om echt voor verandering te zorgen en de discussie op gang te brengen. We moeten dus echt onze platforms gaan gebruiken. We moeten echt onze schouders eronder zetten en de dingen die we zeggen ook echt gaan doen. Alleen het uitspreken van woorden is niet genoeg. Dit is onaanvaardbaar. Het is niet genoeg."

Het is de tweede week op rij dat Hamilton de Formule 1 aanspoort om meer actie te ondernemen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. In Silverstone sprak hij zich uit over drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, die in een interview een racistische uitlating over hem had gedaan. Zelf zet de Mercedes-coureur zich op dit vlak in via Mission 44, waarmee hij voor meer diversiteit in de paddock wil zorgen en waaraan hij inmiddels 20 miljoen pond heeft toegezegd. Daarnaast heeft hij met Mercedes de liefdadigheidsinstelling Ignite opgezet, waarmee beurzen worden gegeven aan mensen uit ondervertegenwoordigde groepen om in de autosportindustrie te gaan werken. De Formule 1 heeft dus We Race As One, wat oorspronkelijk een reactie was op de coronapandemie en de strijd tegen racisme. Dit jaar is de insteek van de campagne aangepast. De focus ligt nu op duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit, en saamhorigheid.

