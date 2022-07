De 2022-editie van de Grand Prix van Oostenrijk heeft een flinke smet gekregen. Gedurende het weekend hebben meerdere fans op social media laten weten lastig te zijn gevallen. Er is melding gemaakt van onder meer homofobie, racisme en seksuele intimidatie.

De Formule 1 kwam eerder op zondag met een statement waarin gesproken werd van ‘volstrekt onacceptabel’ gedrag. “We hebben het aangekaart bij de promotor en de beveiliging, en zullen in gesprek gaan met degenen die deze incidenten hebben gemeld. We nemen dit heel serieus. Dit soort gedrag is onacceptabel en zal niet worden getolereerd. Iedereen zou met respect behandeld moeten worden”, staat in de verklaring van de organisatie van het wereldkampioenschap.

“Natuurlijk is dit niet goed”, reageert Max Verstappen na de race, waarin hij als tweede eindigde. “Deze dingen zouden niet mogen gebeuren. Ik heb een paar dingen gelezen, een paar schokkende dingen. Dit is duidelijk niet oké. Ik bedoel, ik zou dit niet eens moeten hoeven zeggen. Ik denk dat we het er met zijn allen toch wel over eens zijn dat dit soort dingen niet zouden mogen gebeuren.”

Op de vraag wat de sport kan doen om dit soort gedrag tegen te gaan, laat de regerend wereldkampioen Formule 1 weten: “Een ding wat misschien verbeterd kan worden is de beveiliging, dat je mensen hebt die ervoor zorgen dat iedereen zich gedraagt.” Verstappen denkt ook er ook iets gedaan kan worden aan de alcoholconsumptie. “Het mag geen excuus zijn, maar mensen kijken naar de actie op de baan en vervolgens gaan ze feesten, plezier maken en alcohol drinken. En door alcohol kan je soms stomme dingen gaan doen. Nogmaals, dit mag geen excuus zijn. Maar het is wel iets wat gereguleerd zou kunnen worden, dat er niet meer dan een bepaalde hoeveelheid alcohol genuttigd kan worden voor het tijd is om naar bed te gaan, zodat je de volgende ochtend weer nuchter wakker wordt. Want als je het echt te dol maakt, kan je domme dingen gaan doen.”

‘Hersenloos‘

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zegt ‘geschokt‘ en ‘zeer bedroefd‘ te zijn door wat hij heeft gehoord. “Het is vreemd dat we dit soort dingen nog steeds meemaken in 2022“, zegt de Brit na de Grand Prix van Oostenrijk in de persconferentie. “Het toont nog maar eens aan dat er nog steeds een probleem is. We moeten er met zijn allen aan werken om ervoor te zorgen dat mensen die hier komen zich veilig voelen en het gevoel hebben dat ze erbij horen. Wat je gender, seksuele geaardheid of huidskleur ook is, iedereen moet hier een fantastische tijd kunnen hebben.”

Winnaar van de Grand Prix van Oostenrijk Charles Leclerc is van mening dat degenen die zich misdragen hebben, een ban moeten krijgen van het circuit. “Als het ons lukt om deze mensen te vinden, dan moeten er harde maatregelen volgen”, meent de Ferrari-coureur. “Deze mensen zouden niet meer in de buurt van onze sport moeten komen.”

Het Mercedes Formule 1-team hoorde van een vrouw wiens rok omhoog werd getrokken door een groep dronken fans die zeiden dat ze geen respect verdiende omdat ze supporter van Lewis Hamilton is. Medewerkers van het team legden contact met de vrouw en nodigden haar uit om het laatste deel van de race in de garage te kijken. “Als je iemand lastig valt, op wat voor manier dan ook, seksistisch, racistisch of homofoob, dan ben je gewoon hersenloos. Alcohol is daar geen excuus voor”, spreekt teambaas Toto Wolff zich fel uit. “We moeten dit veroordelen en ervoor zorgen dat deze idioten bij ons uit de buurt blijven.” De Oostenrijker richt zich vervolgens direct tot de daders: “Blijf weg. We willen je hier niet. Als je deel uitmaakte van die groep, donder op.”