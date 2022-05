Hamilton achtste na rode vlag: “Heb al het hele jaar pech”

Na de eerste runs in Q3 stond Lewis Hamilton nog zesde, maar hij kon zich in zijn laatste poging niet meer verbeteren als gevolg van de rode vlag voor de crash van Sergio Perez en Carlos Sainz. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell en Fernando Alonso hadden Hamilton vlak daarvoor al terugverwezen naar P8.

“Het zou fijn zijn als het een keer meezit. Ik heb al het hele jaar pech. Dat zou op een gegeven moment moeten stoppen”, reageert Hamilton. De Mercedes-coureur verwacht niet dat hij zondag in de race veel plaatsen kan winnen, kijkend naar hoe lastig het is om in te halen in de straten van Monte Carlo. “Ik hoop dat het weer een rol gaat spelen en dat dit mogelijkheden schept. En wellicht zit men op verschillende strategieën”, aldus Hamilton.

Uiteindelijk was Hamilton bijna 1,2 seconde langzamer dan polesitter Charles Leclerc, al had hij van tevoren wel verwacht het moeilijk te krijgen in Monaco. Dit omdat Mercedes het afgelopen weekend ook al lastig had in de laatste sector in Barcelona. “Ik rekende er min of meer al op, want in de laatste race waren we ook al niet heel goed in de langzame bochten”, legt Hamilton uit. “In de race was het op zich prima, maar niet over één ronde. Het gaat hier wel slechter dan we hadden verwacht, vanwege de hobbels. Het is voor ons overal enorm hobbelig. Dat maakt het uitdagend.”

Geen porpoising

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt niet dat het gestuiter iets met porpoising te maken heeft. Dat probleem lijkt de formatie uit Brackley grotendeels te hebben verholpen met de in Spanje geïntroduceerde updates. “De wagen is te stijf en te laag”, vertelt de Oostenrijker. “Daarnaast is het gat net zo groot als in de kwalificatie in Barcelona. Dus waarschijnlijk is het realistisch waar we staan. De auto is goed genoeg voor P5 en P6, maar Lando Norris heeft ons daarvoor verslagen. Maar we hadden geen wonderen mogen verwachten, vooral niet hier in Monaco.”

Video: Onze terugblik op de zaterdag in Monaco