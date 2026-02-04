Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Hoewel het vorig jaar in de strijd om de wereldtitel nog knap spannend werd tussen Lando Norris en Max Verstappen, is vriend en vijand het erover eens dat McLaren de afgelopen seizoenen de beste auto op de grid wist te brengen. Niet voor niets werd het team de afgelopen twee Formule 1-seizoenen wereldkampioen bij de constructeurs.

Bekijk hier de laatste F1-update

Bekijk: F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Max Verstappen voorzichtig positief na F1-test

Zoals altijd geldt echter ook in F1 dat in het verleden behaalde successen geen garantie vormen voor de toekomst. Zeker gezien de grote regelwijzigingen dit seizoen, is de toekomst voor alle teams ongewis. Lando Norris is zich daar terdege van bewust en de test in Barcelona onderstreepte die stelling nog maar eens. De shakedown van McLaren op het Circuit de Barcelona-Catalunya verliep niet geheel vlekkeloos. Het team kampte op de eerste dag met wat kleine, maar hardnekkige problemen waardoor Norris en Oscar Piastri uiteindelijk beduidend minder testkilometers konden afleggen dan concurrenten als Mercedes en Ferrari.

Lando Norris in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya

Volgens het team is er echter geen man overboord en konden alle doelstellingen worden behaald. Ook Norris waakt voor paniek en stelt dat andere teams hun zaakjes gewoon wat beter op orde hadden. "Je moet altijd bereid zijn te accepteren dat anderen soms beter werk leveren", zei de 26-jarige coureur na de shakedown tegen F1TV. "Ik ben blij met wat ons team tot nu toe heeft gedaan, maar het wordt een lang seizoen. We blijven hard werken en zorgen dat iedereen tevreden blijft."

In dat proces is Norris niet alleen met zijn eigen team en auto bezig, maar kijkt hij ook met buitengewone interesse naar hoe rivalen de nieuwe Formule 1-regels hebben geïnterpreteerd. "Je kijkt altijd naar anderen, dat hoort bij de sport", zei Norris. "Je ziet wat andere slimme mensen hebben bedacht, welke ideeën ze hebben, en probeert daarvan te leren, het over te nemen of juist te vermijden."