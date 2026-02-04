Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Formule 1
Formule 1
Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Newey over toekomst Formule 1: 'Hebben niets aan ChatGPT'

Formule 1
Formule 1
Newey over toekomst Formule 1: 'Hebben niets aan ChatGPT'

Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc

Formule 1
Formule 1
Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc

Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"

MotoGP
MotoGP
Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"

Mick Schumacher bereidt zich voor op belangrijke IndyCar-test

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher bereidt zich voor op belangrijke IndyCar-test

Brundle onder de indruk van Mercedes: "Dat kun je niet negeren"

Formule 1
Formule 1
Brundle onder de indruk van Mercedes: "Dat kun je niet negeren"

Max Verstappen sluit managementrol na F1-afscheid uit

Formule 1
Formule 1
Max Verstappen sluit managementrol na F1-afscheid uit

Joan Mir zet Honda bovenaan op deels natte tweede dag MotoGP-test Sepang

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Joan Mir zet Honda bovenaan op deels natte tweede dag MotoGP-test Sepang
Formule 1

Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Wereldkampioen Lando Norris weet dat de nieuwe regels in de Formule 1 het veld flink kunnen opschudden. Een garantie dat McLaren ook dit jaar de beste auto zal hebben, is er dan ook niet.

Mike Mulder Ed Hardy
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Lando Norris, McLaren

Hoewel het vorig jaar in de strijd om de wereldtitel nog knap spannend werd tussen Lando Norris en Max Verstappen, is vriend en vijand het erover eens dat McLaren de afgelopen seizoenen de beste auto op de grid wist te brengen. Niet voor niets werd het team de afgelopen twee Formule 1-seizoenen wereldkampioen bij de constructeurs.

Bekijk hier de laatste F1-update

Bekijk: F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Max Verstappen voorzichtig positief na F1-test

Zoals altijd geldt echter ook in F1 dat in het verleden behaalde successen geen garantie vormen voor de toekomst. Zeker gezien de grote regelwijzigingen dit seizoen, is de toekomst voor alle teams ongewis. Lando Norris is zich daar terdege van bewust en de test in Barcelona onderstreepte die stelling nog maar eens. De shakedown van McLaren op het Circuit de Barcelona-Catalunya verliep niet geheel vlekkeloos. Het team kampte op de eerste dag met wat kleine, maar hardnekkige problemen waardoor Norris en Oscar Piastri uiteindelijk beduidend minder testkilometers konden afleggen dan concurrenten als Mercedes en Ferrari.

Lando Norris in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya

Lando Norris in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya

Volgens het team is er echter geen man overboord en konden alle doelstellingen worden behaald. Ook Norris waakt voor paniek en stelt dat andere teams hun zaakjes gewoon wat beter op orde hadden. "Je moet altijd bereid zijn te accepteren dat anderen soms beter werk leveren", zei de 26-jarige coureur na de shakedown tegen F1TV. "Ik ben blij met wat ons team tot nu toe heeft gedaan, maar het wordt een lang seizoen. We blijven hard werken en zorgen dat iedereen tevreden blijft."

In dat proces is Norris niet alleen met zijn eigen team en auto bezig, maar kijkt hij ook met buitengewone interesse naar hoe rivalen de nieuwe Formule 1-regels hebben geïnterpreteerd. "Je kijkt altijd naar anderen, dat hoort bij de sport", zei Norris. "Je ziet wat andere slimme mensen hebben bedacht, welke ideeën ze hebben, en probeert daarvan te leren, het over te nemen of juist te vermijden."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Formule 1
F1 Formule 1
Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"

Newey over toekomst Formule 1: 'Hebben niets aan ChatGPT'

Formule 1
F1 Formule 1
Newey over toekomst Formule 1: 'Hebben niets aan ChatGPT'

Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc

Formule 1
F1 Formule 1
Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc

Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"

MotoGP
MGP MotoGP
Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"
Vorig artikel Newey over toekomst Formule 1: 'Hebben niets aan ChatGPT'

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Management F1 verhuist naar dit prestigieuze nieuwe hoofdkantoor

Formule 1
Formule 1
Management F1 verhuist naar dit prestigieuze nieuwe hoofdkantoor

Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Doohan vindt onderdak als reservecoureur bij Haas F1

Formule 1
Formule 1
Doohan vindt onderdak als reservecoureur bij Haas F1
Meer van
Lando Norris

Twijfel bij Norris? Wereldkampioen 'redelijk' tevreden na F1-shakedown

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Twijfel bij Norris? Wereldkampioen 'redelijk' tevreden na F1-shakedown

Norris: "Behoorlijk surreëel om startnummer één op mijn auto te zien"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Norris: "Behoorlijk surreëel om startnummer één op mijn auto te zien"

Foto's: McLaren presenteert tijdelijke kleurstelling voor MCL40

Formule 1
Formule 1
Foto's: McLaren presenteert tijdelijke kleurstelling voor MCL40
Meer van
McLaren

F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Verstappen voorzichtig positief

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Verstappen voorzichtig positief

McLaren liep 'iets achter' tijdens shakedown, maar sluit F1-test positief af

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
McLaren liep 'iets achter' tijdens shakedown, maar sluit F1-test positief af

Extreem Newey-ontwerp, Red Bull sidepods en Mercedes: Dit valt op aan F1-auto's 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Extreem Newey-ontwerp, Red Bull sidepods en Mercedes: Dit valt op aan F1-auto's 2026