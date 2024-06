Stroll: Aston Martin F1 kan Newey jong en spannend project bieden

Adrian Newey vertrekt begin 2025 na negentien jaar trouwe dienst bij Red Bull Racing. Het is nog onduidelijk waar de toekomst van de topontwerper ligt. Ferrari, Williams en McLaren worden genoemd als mogelijke kandidaten voor de handtekening van Newey, maar ook Aston Martin hengelt daar nadrukkelijk naar. De renstal van zakenman Lawrence Stroll gaat er vol voor en heeft hem recent een rondleiding door de nieuwe fabriek gegeven, die men wanhopig - maar zonder succes - geheim probeerde te houden.

De verwachting is niet dat Newey op korte termijn al een keuze maakt over zijn toekomst, maar de strijd om zijn diensten lijkt steeds heviger te worden. Ook Lance Stroll doet in Barcelona een duit in het zakje. De Canadese coureur stelt dat opties als Ferrari, McLaren en Williams allemaal hun voor- en nadelen hebben, terwijl Aston Martin in zijn ogen juist iets unieks heeft. "Het is een heel spannende fabriek. We hebben een jong team, maar een heel spannend project. Je weet wel, de windtunnel, alles wat je al weet. Dat is heel spannend aan ons team", zegt Stroll op de donderdag voor de Spaanse Grand Prix.

Hoe de zaken rond Newey er momenteel voor staan, weet Stroll niet. Wel denkt hij dat de situatie rond de topontwerper razendsnel kan veranderen. "Ik denk dat iedereen in deze paddock Adrian Newey wil ontmoeten. Ik hoor veel dingen, vooral van jullie. Vorige week hoorde ik nog dat hij naar Ferrari zou gaan en nu komt hij naar ons. Volgende week gaat hij naar Williams vertrekken! Dus ik luister wel naar jullie", grapt Stroll. "Maar natuurlijk is hij een legende van onze sport. Hij heeft meer kampioenschappen dan iedereen in deze paddock, meer dan alle coureurs, engineers enzovoorts. Iedereen houdt van Adrian en wil hem graag hebben."

Daar waar Stroll zich nog wel wilde uitspreken over de mogelijke komst van Newey naar Aston Martin, besloot teamgenoot Fernando Alonso juist om zich op de vlakte te houden. "Daar worden veel vragen over gesteld. Ik heb de geruchten en het nieuws gelezen", stelt de Spaanse Aston Martin-coureur. "Maar het komt van dezelfde bron en dezelfde websites die een week geleden zeiden dat hij naar Ferrari ging en dat de aankondiging om 12 uur voor de race in Canada zou zijn, dus ja, geruchten zijn geruchten."