De interesse van Aston Martin in Adrian Newey is niet nieuw. Motorsport.com meldde in maart al dat eigenaar Lawrence Stroll persoonlijk een aanbod had gedaan aan de topontwerper. Nu de Brit zijn opties voor een vervolgstap aan het afwegen is - met meerdere teams die hopen op zijn jawoord - hebben bronnen bevestigd dat hij in het grootste geheim een bezoek heeft gebracht aan de fabriek van Aston Martin in Silverstone. Naar verluidt werd zelfs al het personeel tijdens het bezoek van Newey verzocht het pand te verlaten om te voorkomen dat het nieuws zou uitlekken. Maar zoals bekend blijft in de Formule 1 nooit iets lang geheim, dus ook dit bezoekje niet.

Ferrari leek lange tijd de voornaamste kanshebber om Newey aan boord te halen. Er zijn echter twijfels ontstaan of hij nog wel interesse heeft in zo’n ingrijpende stap om aan de slag te gaan bij de formatie uit Maranello. Een overstap naar een Brits team is een stuk makkelijker en aan interesse geen gebrek. Waar Ferrari en Aston Martin de beste papieren in handen lijken te hebben, melden bronnen aan Motorsport.com dat achter de schermen ook McLaren en Mercedes er alles aan doen om Newey aan boord te halen - ook al weigeren beide teams daar publiekelijk uitspraken over te doen en benadrukken ze keer op keer hoe blij ze zijn met hun huidige technici. Verder heeft ook Williams openlijk geprobeerd om hem te verleiden.

Eindelijk de samenwerking met Alonso?

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspecteert de auto van Charles Leclerc, Ferrari op de grid Foto door: Red Bull Content Pool

Terug naar Aston Martin. De formatie heeft zeker de ambitie die Newey verlangt van een team. Een overstap zou een hernieuwde samenwerking betekenen met technisch directeur Dan Fallows. Beide heren werkten bij Red Bull jarenlang nauw samen. Daarnaast opent het de deur voor een samenwerking met Fernando Alonso, waarvan Newey meermaals gezegd heeft dat hij graag nog eens met hem zou samenwerken. Vorig jaar antwoordde de topontwerper op de vraag voor welke coureur hij graag nog eens een auto zou ontwerpen: “Samenwerken met Fernando en Lewis zou fantastisch zijn. Maar dat is er nooit van gekomen. Soms zijn het gewoonweg de omstandigheden, het is niet anders.” Alonso op zijn beurt: “Hij is een legende in onze sport. We zijn een paar keer heel dicht bij een samenwerking gekomen en we hebben er over gesproken. Ik wens dat ik op een dag met hem kon samenwerken…”

Onrust bij Ferrari als Newey komt?

Een ander interessant aspect aan de poging van Ferrari om Newey binnen te halen, is de recente ophef over de toekomst van Enrico Cardile, het hoofd van de chassis- en aerodynamica-afdeling in Maranello. Cardile heeft naar verluidt een serieus aanbod gehad om te verkassen naar Aston Martin. Dat kan aantrekkelijk zijn als de Italiaan het gevoel heeft dat hij zou worden overschaduwd wanneer Newey komt. Dit is een waarschuwing voor Ferrari, dat een deal met de Brit kan resulteren in het vertrek van andere topmensen binnen de formatie.

De situatie rond Aston Martin en zowel Newey als Cardile bewijst dat eigenaar Stroll niet stilzit. Het is nog altijd zijn ambitie om mee te doen in de top van de Formule 1. Alonso zei recentelijk nog over de mindset binnen het team: “Er is geen ander team in de paddock met de ambitie en de plannen die Aston heeft. Maar tegelijkertijd moet je je doelen bereiken en resultaten behalen. Dit team was twee jaar geleden heel nieuw. Sindsdien is het aantal medewerkers in de fabriek verdubbeld. Ze zaten in een oude Jordan-fabriek en nu zitten we in een supermoderne fabriek.”