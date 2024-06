Aston Martin F1 gaat vol voor komst Newey

Na zijn vertrek bij Red Bull Racing heeft de topontwerper Adrian Newey aan interesse van andere Formule 1-teams geen gebrek. De Brit wordt vooral met Ferrari in verband gebracht - en zou volgens diverse media al een contract getekend hebben - maar Aston Martin Racing wil hem ook verleiden tot een overstap. De Telegraaf meldde op woensdag dat de formatie nog altijd vol voor de ontwerper gaat, wat door bronnen aan Motorsport.com is bevestigd.

Om Newey een beeld te geven van de mogelijkheden bij Aston Martin, is de succesvolle ontwerper onlangs door mensen van de renstal rondgeleid in de gloednieuwe en hypermoderne fabriek in Silverstone. Dit gebeurde achter gesloten deuren, maar dat nieuws is nu toch naar buiten gekomen.

Er wordt zoals gezegd aan alle kanten aan Newey getrokken. Het lijkt een strijd tussen vier teams te gaan worden. Naast Ferrari en Aston Martin zijn namelijk ook Mercedes en McLaren bereid ver te gaan voor de komst van de Brit. De geïnteresseerden moeten wel geduld hebben om gebruik te maken van zijn diensten, want hij komt pas begin 2025 vrij na een periode van gardening leave na zijn vertrek bij Red Bull. Met de komst van het nieuwe reglement dat in 2026 in werking gaat, denken veel concurrenten van de Oostenrijkse renstal dat de inzichten van de 65-jarige Newey goed van pas kunnen komen. In het verleden heeft hij meermaals laten zien de nieuwe regels het best te interpreteren.

Volgens verschillende media heeft Newey de keuze voor Ferrari al gemaakt, maar dat wordt door zijn manager Eddie Jordan stelselmatig ontkend. Williams werd eerder dit jaar ook gelinkt aan de ingenieur, maar die geluiden zijn langzamerhand wat verstomd. De kans dat hij actief blijft in de koningsklasse van de autosport is gezien alle interesse groot.

Betrokkenheid Newey

Het vertrek van Newey was een klap voor Red Bull, al benadrukte de renstal dat de ontwerper al langere tijd minder betrokken was bij de ontwikkeling van de Formule 1-auto's. De Engelsman maakt het seizoen nog wel af bij Red Bull, maar hij werkt nu fulltime aan de RB17 Hypercar. Deze bolide moet later dit jaar de eerste meters op het asfalt maken.