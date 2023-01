Kees van de Grint: "Druk op Vasseur als Ferrari-teambaas te hoog"

Het Formule 1-seizoen 2022 werd voor Ferrari na een prima start uiteindelijk een om snel te vergeten. In Maranello dachten ze er hetzelfde over. Teambaas Mattia Binotto diende zijn ontslag in en wordt in 2023 opgevolgd door de van Alfa Romeo overgekomen Frederic Vasseur. Kees van de Grint blikt met Motorsport.com terug op het afgelopen jaar. Van de Grint werkte in het succesvolle Ferrari-tijdperk als bandenexpert van Bridgestone nauw samen met het gouden trio: Jean Todt, Ross Brawn en natuurlijk zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Zo terugkijkend op 2022 concludeert hij dat het een chaos was bij Ferrari.

'Ferrari had onder leiding van een andere teambaas wel wereldkampioen kunnen worden'. "Absoluut niet waar", antwoordt Van de Grint op de stelling van Motorsport.com. "Wat je Binotto hooguit kan verwijten, en zoals bekend ben ik een paar keer in de keuken van Ferrari geweest, is dat hij misschien niet het juiste personeel heeft aangenomen of op de juiste plek heeft gezet. Ik ga er bijvoorbeeld wel vanuit dat er goed gecommuniceerd wordt over welke banden klaargezet moeten worden. Dat mensen vervolgens andere banden pakken, daar kan Binotto niets aan doen. Hij had wellicht die mensen moeten vervangen. Waar het bij Ferrari aan ontbreekt, en Vasseur gaat dat wellicht aanpakken, is alles onder het topmanagement. Daar klopt het niet bij Ferrari. Die maken veel te veel fouten. Ferrari heeft in de tweede laag ander personeel nodig, zodat de chaos verdwijnt of in ieder geval minder wordt. Binotto kan er trouwens ook niet veel aan doen als Leclerc er met de beste auto van afvliegt."

Hoe verklaart Van de Grint dan dat het zo vaak misging bij de Scuderia? "Daar is het gewoon een chaos", legt hij uit. "Ik heb een race vanuit de pits meegemaakt. Ik wist niet wat ik zag. Helemaal niet in vergelijking met de jaren toen ze zo succesvol waren. Toen functioneerde alles als een leger. Alles was gedrild. Het was een geoliede machine. Nu leek het wel een mierenhoop van mensen die door elkaar renden. Ik zag er ook niet echt een systeem in. Ik denk dat het daar verkeerd ging. Als dat verandert en de snelheid blijft behouden, dan kunnen ze een concurrent worden. Maar ik denk zelf dat Mercedes volgend jaar de concurrent van Max gaat worden. Zij hebben een goed team. De auto was misschien wat minder, maar het team was goed."

Torenhoge druk op Vasseur

Binotto heeft de deur in Maranello achter zich dichtgetrokken, terwijl Vasseur deze juist opentrok. Er staat de nieuwbakken Ferrari-chef een zware taak te wachten, weet ook Van de Grint. "Ik wens hem veel geluk. Ik heb met Fred gewerkt, het is een goede kerel, maar dat is Binotto ook. Je moet daar heel veel veranderen. Dat betekent dus heel harde maatregelen. En ik vind, zoals ik heb kunnen observeren in de garage, dat mensen die bepaalde functies hebben vervangen moeten worden. Maar vind die [vervangers] maar eens. Aan de ene kant is het makkelijk om te zeggen wat er moet gebeuren, maar daar is Vasseur voor. Binotto was natuurlijk een jongen van Ferrari en Vasseur is toch een buitenstaander uit het Jean Todt-kamp. De druk op hem is hoog, net als de verwachtingen. Ik denk te hoog. Het is koffiedik kijken. Fred is een prima teambaas, maar één teambaas gaat het niet regelen."

Bekijk de hele terugblik op het F1-seizoen 2022 met Kees van de Grint bovenaan dit artikel. Daarin gaat hij onder meer in op het dominante jaar van Max Verstappen, de vorm van Mercedes en de naar Red Bull-teruggekeerde Daniel Ricciardo.