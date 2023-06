Sergio Perez is sinds zijn poleposition in Miami in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Even werd de Mexicaan gezien als Max Verstappen’s enige concurrent voor de titel, maar na acht races kan de naam van de Nederlander al nagenoeg in de trofee gegrafeerd worden. Met nog maar een voorsprong van negen punten op Fernando Alonso moet de 33-jarige coureur uit Guadalajara eerder naar beneden dan naar boven kijken.

Ook in Montreal kwam Perez niet goed voor de dag. Door een slechte kwalificatie in wisselvallige weersomstandigheden was hij genoodzaakt om de race vanaf een twaalfde positie te starten. Onder normale omstandigheden zou de Red Bull dominant genoeg moeten zijn om gemakkelijk door het veld heen te snijden, iets wat zijn teamgenoot in Jeddah en Miami demonstreerde. Toch kwam de Mexicaan niet verder dan P6, op ruimschootse afstand van beide Ferrari’s.

Jenson Button, F1-wereldkampioen in 2009, wordt bij Sky Sports F1 gevraagd of hij meer verwacht had van de zesvoudig Grand Prix-winnaar: “Ja, zijn teammaat won de race en leidde iedere ronde, dus ik verwachtte meer van hem. De eerste ronde was leuk. Je zag dat hij het gevecht aanging. Checo is heel goed in zichzelf door het veld heen knokken, het is één van zijn krachten. Hij is daarin één van de beste coureurs en het is zo leuk om dat te zien, maar dat kregen we niet voorgeschoteld”, stelt de Brit.

Perez geen dreiging voor Ferrari

Perez was niet de enige die verder naar achteren startte dan verwacht. Charles Leclerc had ook een matige kwalificatie achter de rug en zijn teamgenoot Carlos Sainz kreeg drie plaatsen gridstraf voor zijn broek, waardoor het duo vlak voor de Red Bull-coureur van start ging. Over dat Perez niet in staat was om de Ferrari-coureurs onder druk te zetten, zegt Button het volgende: “Hij zat op een andere bandenstrategie, maar de Ferrari’s hebben hem met een behoorlijke marge verslagen. Natuurlijk kwam hij naar binnen om een aanval te wagen op de snelste ronde, die hij uiteindelijk ook won, maar hij lag op dat moment al meer dan tien seconden achter op de Ferrari’s. Het was een beetje een verrassing en hij had een tamme race. Zoals ik al zei, normaalgesproken zijn inhaalraces zijn kracht.”